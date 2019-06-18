"Гроші зайдуть": у Зеленського заявили про вирішення проблем із зарплатами шахтарям

Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що завдяки втручанню Володимира Зеленського фактично було вирішене питання погашення боргів із заробітної платні працівникам державного підприємства "Львіввугілля".

"Вже сьогодні на "Львіввугілля" зайдуть кошти за паливо, що почало відвантажуватися споживачам, і сьогодні ж, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за лютий–квітень будуть повністю погашені", — заявив Герус, йдеться на сайті голови держави.

Зокрема про затримку із виплатою заробітної плати Зеленському розповіли гірники шахти "Лісова" підприємства "Львіввугілля", яку президент відвідав наприкінці травня у зв'язку із аварією.

Станом на початок червня заборгованість шахтарям становила 216 млн гривень. Головна причина — відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі та неринкові схеми у галузі.

Тоді для вирішення питання президент скликав розширену нараду за участі членів Ради національної безпеки і оборони України щодо енергетичної безпеки держави, де зокрема розглядалися проблеми вугільної галузі.

Для погашення заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів виділило 41 млн гривень. Решта — близько 175 млн гривень — небюджетні кошти, які були отримані завдяки діям, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля в Україні.

Пізніше голова профспілки шахтарів Віталій Оніжук заявив, що гірники із шахт "Лісова" та "Степова" відмовилися спускатися у забої до повного погашення заборгованості із заробітної плати, передає "Громадське".

"Сьогодні не працюють дві шахти, "Степова" та "Лісова". Гроші на наші рахунки не надходили. Сьогодні очікуємо перший транш — 30 млн гривень. До четверга, можливо, другий — 80 млн гривень. Якщо грошей не буде сьогодні, то завтра не працюватимуть і інші шахти", — резюмував Оніжук.

Про затримку з виплатою заробітної плати Зеленському розповіли гірники шахти "Лісова"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів України спільно з Міністерством вугільної промисловості працюють над пошуком додаткових джерел фінансування для погашення заборгованості перед шахтарями.

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