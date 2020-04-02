Українцям можуть не повернути гроші за туристичні путівки, які довелося скасувати через введений в країні карантин і повне припинення авіаперельотів.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Як уточнив юрист Олександр Плахотник в повному обсязі гроші за путівки повертати не будуть, оскільки Торгово-промислова палата України визнала карантин форс-мажором. В цьому випадку туроператори звільняються від повного виконання своїх зобов'язань.

Плахотник зазначив, що у турагентств просто немає грошей для того, щоб повернути 100% вартості путівки.

"Це форс-мажор, і як би не розвивалася ситуація, необхідно зрозуміти і прийняти факт, що збитків зазнають всі: і туристи, і турагенти, і туроператори. Складніше всього саме туроператорам, адже їм необхідно, в умовах відсутності планових надходжень (продажі зупинилися), організувати екстрене вивезення туристів, виконавши при цьому всі рекомендації, правила та обмеження регуляторів як України, так і інших країн", – пояснили в Асоціації туроператорів.

Як не втратити гроші повністю

Тим українцям, у яких оплачені тури з відправленням від 14 березня до 24 квітня, почали пропонувати перебронювати свою поїздку на більш пізній період – ближче до осені. Правда, тут варто враховувати, що, карантин можуть продовжити, тому вибираючи нову дату, краще орієнтуватися на максимально пізній період.

"Закликаємо наших туристів здійснювати перебронювання своїх турів на більш пізній період – до 31 жовтня 2020 року. Зараз це є оптимальним варіантом для всіх – туристів, турагентів і туроператорів. В іншому випадку, туроператор залишає за собою право анулювати заявки з вмістом фактично понесених витрат, сума яких може складати до повної вартості туру", – заявили представники одного з найбільших туроператорів України.

Кому ніяк не компенсують втрати

Якщо виліт був ще до оголошення карантину, і ви за власним бажанням відмовилися їхати в тур, або ж компанія, яка продала вам тур, закрилася через виниклі проблем – повернути гроші буде практично неможливо.

Плахотник радить: якщо тур скасували ще до того, як почався карантин, клієнт може зажадати повернення грошей. "Форс-мажор в Україні виник через карантин. Однак ми знаємо, що частина компаній, розуміючи, що небо буде закрито, скасували тури трохи раніше. В такому випадку можна вимагати або компенсацію втрачених коштів, або перенесення туру", – розповідає юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 17 березня в Україні повністю припинилося пасажирське авіасполучення з закордоном. Переважна більшість авіакомпаній передчасно повертали туристів і переносили вильоти, які припадають на період дії карантину.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні через пандемію коронавірусу може бути продовжено до другої половини травня.

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