Гроші в СРСР: як виглядали рублі від революції до розвалу Союзу
За весь час існування Радянського Союзу в ньому пройшло кілька грошових реформ, так що зовнішній вигляд грошей може здивувати різноманітністю. А перші продуктові картки, що стали символом кінця "совка", з'явилися ще в 1921 році.
Про це йдеться в публікації блогера "Мамин Сибіряк", який розповів, як змінювались гроші в Союзі.
Першими грошима були якісь "радзнаки", які були в обігу з 1919 по 1924 рік. Виглядали вони так:
А так само крім "радзнаків", були й зобов'язання, номінал яких значно перевищував найбільшу купюру того часу (10 000 рублів).
Але через громадянську війну гроші почали сильно знецінюватися і потребували деномінації і більш стабільного курсу.
Саме в той період часу, в СРСР була введена вперше карткова система.
Грошова реформа в СРСР 1922-1924 року
Перша грошова реформа в СРСР сталася якраз в 1922-1924 році. Саме тоді було ухвалено рішення провести деномінацію (10 000 до 1) і прийняти єдину валюту в усьому СРСР – "червінці".
Єдино вірним способом зупинити інфляцію і впровадити нову валюту в обіг, було рішення – забезпечити її реальним золотом.
Крім паперового варіанту, був і варіант червонця, виконаного зі справжнього золота. Виглядав він ось так:
У підсумку, Держбанком СРСР, були випущені червінці номіналом: 1, 2, 3, 5, 10, 25 і 50 радянських "червоних" рублів.
Ці гроші існували в обігу аж до грошової реформи 1961 року.
Грошова реформа в СРСР 1947 року
Після Другої світової війни 1941-1945 року була проведена чергова грошова реформа в СРСР.
Мета цієї реформи була деномінація і скасування карткової системи в повоєнний час. Вона не мала кардинального характеру і мала, скоріше, коригувальний фактор.
Грошова реформа в СРСР 1961 року
І тільки після чергової реформи в 1961 році радянські гроші набули того вигляду, який пам'ятає, практично, більшість людей, які застали Союз.
Суть самої реформи знову полягала в черговій деномінації і девальвації рубля. Була змінена цінність в золоті нового радянського рубля, які обмінювалися за курсом 10 до 1.
Радянські гроші після 1991 року
Остання грошова реформа в СРСР, що проводиться з січня по квітень 1991 року. Це останні гроші в Радянському Союзі, які вже мали свій остаточний вигляд, до розпаду СРСР.
Дана реформа мала мету змінити цінність грошей через товарний дефіцит, що з'явився в кінці радянської епохи. Старі гроші, зразка 1961 року, як такі, не виводилися з обігу.
За винятком номіналів в 50 і 100 радянських рублів.
Але також були додані нові номінали: 200, 500 і 1000 радянських рублів.
Висновок
Кожна наступна грошова реформа виражалася в черговий деномінації через зниження купівельної спроможності радянського рубля.
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