Гроші в СРСР: як виглядали рублі від революції до розвалу Союзу

За весь час існування Радянського Союзу в ньому пройшло кілька грошових реформ, так що зовнішній вигляд грошей може здивувати різноманітністю. А перші продуктові картки, що стали символом кінця "совка", з'явилися ще в 1921 році.
Про це йдеться в публікації блогера "Мамин Сибіряк", який розповів, як змінювались гроші в Союзі.
Гроші в СРСР
Першими грошима були якісь "радзнаки", які були в обігу з 1919 по 1924 рік. Виглядали вони так:
Радянські гроші зразка 1919 року – "Тридцять рублів"
"Сто рублів" зразка 1921 року.
"П'ятсот рублів" зразка 1922 року
А так само крім "радзнаків", були й зобов'язання, номінал яких значно перевищував найбільшу купюру того часу (10 000 рублів).
Зобов'язання на "10 мільйонів рублів" зразка 1921 року
Але через громадянську війну гроші почали сильно знецінюватися і потребували деномінації і більш стабільного курсу.
Саме в той період часу, в СРСР була введена вперше карткова система.
Продуктова картка з Баку, 1921 рік
Грошова реформа в СРСР 1922-1924 року
Перша грошова реформа в СРСР сталася якраз в 1922-1924 році. Саме тоді було ухвалено рішення провести деномінацію (10 000 до 1) і прийняти єдину валюту в усьому СРСР – "червінці".
Перший Радянський червонець, зразка 1922 року, забезпечений чистим золотом
Єдино вірним способом зупинити інфляцію і впровадити нову валюту в обіг, було рішення – забезпечити її реальним золотом.
Крім паперового варіанту, був і варіант червонця, виконаного зі справжнього золота. Виглядав він ось так:
Золотий "Радянський червонець" зразка 1923 року. Вага – 8,6 грам золота 900 проби
У підсумку, Держбанком СРСР, були випущені червінці номіналом: 1, 2, 3, 5, 10, 25 і 50 радянських "червоних" рублів.
Ці гроші існували в обігу аж до грошової реформи 1961 року.
Грошова реформа в СРСР 1947 року
Після Другої світової війни 1941-1945 року була проведена чергова грошова реформа в СРСР.
Мета цієї реформи була деномінація і скасування карткової системи в повоєнний час. Вона не мала кардинального характеру і мала, скоріше, коригувальний фактор.
"Десять рублів" зразка 1947 року, потому грошової реформи в повоєнний час
"Сто рублів" зразка 1947-1957 року випуску
Грошова реформа в СРСР 1961 року
І тільки після чергової реформи в 1961 році радянські гроші набули того вигляду, який пам'ятає, практично, більшість людей, які застали Союз.
Суть самої реформи знову полягала в черговій деномінації і девальвації рубля. Була змінена цінність в золоті нового радянського рубля, які обмінювалися за курсом 10 до 1.
Радянський рубль зразка 1961 року
10 радянських рублів після грошової реформи 1961 року
25 радянських рублів
Радянські гроші після 1991 року
Остання грошова реформа в СРСР, що проводиться з січня по квітень 1991 року. Це останні гроші в Радянському Союзі, які вже мали свій остаточний вигляд, до розпаду СРСР.
Дана реформа мала мету змінити цінність грошей через товарний дефіцит, що з'явився в кінці радянської епохи. Старі гроші, зразка 1961 року, як такі, не виводилися з обігу.
За винятком номіналів в 50 і 100 радянських рублів.
Але також були додані нові номінали: 200, 500 і 1000 радянських рублів.
Двісті радянських рублів зразка 1991 року
П'ятсот радянських рублів зразка 1991 року
Тисяча радянських рублів зразка 1991 року
Висновок
Кожна наступна грошова реформа виражалася в черговий деномінації через зниження купівельної спроможності радянського рубля.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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"Ковбаса по 2.20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються противники ладу. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів з України вивозили в Москву.
У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса по 2.20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або відкривав їх тільки на першій сторінці.
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