Гроші в банку без довідки можуть не видати: що потрібно знати українцям про нові правила
В Україні банки стали активно впроваджувати фінансовий моніторинг клієнтів. Він стосується всіх без винятку – як ФОП і фізосіб, так і юросіб.
Про це сказано в матеріалі UBR. Відтепер у банку всі вони повинні розкрити походження своїх грошей.
"Банки почали вивчати транзакції українців уздовж і вшир після посилення правил фінансового моніторингу. Найбільше від цього страждають нові клієнти. Якщо у банкірів з'являється найменший сумнів у походженні грошей, вони не тільки не видадуть їх із рахунку клієнта, але навіть не візьмуть собі на депозит", – зазначає видання.
Перелік необхідних документів встановлюється фінустановою залежно від виду послуги, наприклад:
зняття з рахунку;
отримання переказу, з ПК/без нього, валюта/гривня.
Для отримання необхідно підтвердити повноваження (права) на зняття коштів (паспорт, довіреність).
Якщо питання стосується підтвердження джерела коштів, то в клієнтів-фізосіб можуть зажадати:
декларацію;
довідку про зарплату;
договори продажу майна, дарування, позики (нотаріально завірені) тощо.
Для юросіб такими документами можуть бути:
фінансова звітність;
договори тощо.
Інакше кажучи, просто принести мільйон і покласти його на депозит вже не вдасться.
"Банки стали більше перевіряти й прискіпливіше ставитися до походження коштів. Вимагають додаткових документів про походження грошей: за що, звідки, чи сплачені податки, чи відповідає оборот декларації тощо. Наприклад, якщо хтось заробив за минулий рік офіційно 100 тис. грн, то на депозит 200 тис. покласти навряд чи вдасться – треба буде пояснити", – пояснив радник голови правління Мегабанку Андрій Львів.
Звичайні операції громадян на невеликі суми не є об'єктом фінансового моніторингу, запевняють банкіри.
Заявники зможуть отримати інформацію з кредитного реєстру НБУ дистанційно.
"Якщо клієнт, наприклад, двічі на день отримав на картку по 5 000 грн від родича або знайомого – все повинно бути нормально. Зарахування на карткові рахунки клієнтів – це звичайні операції українців і не є об'єктом перевірок для фінансового моніторингу. Зате новий закон зміщує акцент на аналіз ризикових і великомасштабних операцій на суму понад 400 тис. грн", – підсумувала виконавча директока асоціації НАБУ Олена Коробкова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні банки почали вимагати у клієнтів розписки під час зняття депозитів понад 200 тисяч гривень. До того ж навіть тоді, коли вклади забирають із дотриманням усіх умов договорів і своєчасно.