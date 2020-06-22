В Україні банки стали активно впроваджувати фінансовий моніторинг клієнтів. Він стосується всіх без винятку – як ФОП і фізосіб, так і юросіб.

Про це сказано в матеріалі UBR. Відтепер у банку всі вони повинні розкрити походження своїх грошей.

"Банки почали вивчати транзакції українців уздовж і вшир після посилення правил фінансового моніторингу. Найбільше від цього страждають нові клієнти. Якщо у банкірів з'являється найменший сумнів у походженні грошей, вони не тільки не видадуть їх із рахунку клієнта, але навіть не візьмуть собі на депозит", – зазначає видання.

Перелік необхідних документів встановлюється фінустановою залежно від виду послуги, наприклад:

зняття з рахунку;

отримання переказу, з ПК/без нього, валюта/гривня.

Для отримання необхідно підтвердити повноваження (права) на зняття коштів (паспорт, довіреність).

Якщо питання стосується підтвердження джерела коштів, то в клієнтів-фізосіб можуть зажадати:

декларацію;

довідку про зарплату;

договори продажу майна, дарування, позики (нотаріально завірені) тощо.

Для юросіб такими документами можуть бути:

фінансова звітність;

договори тощо.

Інакше кажучи, просто принести мільйон і покласти його на депозит вже не вдасться.

"Банки стали більше перевіряти й прискіпливіше ставитися до походження коштів. Вимагають додаткових документів про походження грошей: за що, звідки, чи сплачені податки, чи відповідає оборот декларації тощо. Наприклад, якщо хтось заробив за минулий рік офіційно 100 тис. грн, то на депозит 200 тис. покласти навряд чи вдасться – треба буде пояснити", – пояснив радник голови правління Мегабанку Андрій Львів.

Звичайні операції громадян на невеликі суми не є об'єктом фінансового моніторингу, запевняють банкіри.

Заявники зможуть отримати інформацію з кредитного реєстру НБУ дистанційно.

"Якщо клієнт, наприклад, двічі на день отримав на картку по 5 000 грн від родича або знайомого – все повинно бути нормально. Зарахування на карткові рахунки клієнтів – це звичайні операції українців і не є об'єктом перевірок для фінансового моніторингу. Зате новий закон зміщує акцент на аналіз ризикових і великомасштабних операцій на суму понад 400 тис. грн", – підсумувала виконавча директока асоціації НАБУ Олена Коробкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні банки почали вимагати у клієнтів розписки під час зняття депозитів понад 200 тисяч гривень. До того ж навіть тоді, коли вклади забирають із дотриманням усіх умов договорів і своєчасно.