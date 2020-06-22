В Україні банки стали активно впроваджувати фінансовий моніторинг клієнтів. Він стосується всіх без винятку – як ФОП і фізосіб, так і юросіб.

Про це сказано в матеріалі UBR. Відтепер в банку всі вони повинні розкрити походження своїх грошей.

"Банки почали вивчати транзакції українців вздовж і поперек після посилення правил фінансового моніторингу. Найбільше від цього страждають нові клієнти. Якщо у банкірів з'являється найменший сумнів в походженні грошей, вони не тільки не видадуть їх з рахунку клієнта, але навіть не візьмуть їх собі на депозит", – відзначає видання.

Перелік необхідних документів встановлюється банком залежно від виду послуги, наприклад:

зняття з рахунку;

отримання переказу, з ПК/без нього, валюта/гривня.

Для отримання необхідно підтвердити повноваження (права) на зняття коштів (паспорт, довіреність).

Якщо питання стосується підтвердження джерела коштів, то у клієнтів фізосіб можуть зажадати:

декларацію;

довідку про зарплату;

договори продажу майна, дарування, позики (нотаріально завірені) і т.п.

Для юросіб такими документами можуть бути:

фінансова звітність;

договори і т.п.

Іншими словами, просто принести мільйон і покласти на депозит гроші вже не вийде.

"Банки стали більше перевіряти і прискіпливіше ставитися до походження коштів. Вимагають додаткові документи про походження грошей: за що, звідки, чи сплачені податки, чи відповідає оборот декларації та ін. Наприклад, якщо хтось заробив за минулий рік офіційно 100 тис. грн, то на депозит 200 тис. покласти навряд чи вийде – треба буде пояснити", – пояснив радник голови правління Мегабанку Андрій Львів.

Звичайні операції громадян на невеликі суми не є об'єктом фінансового моніторингу, запевняють банкіри.

Заявники зможуть отримати інформацію з кредитного реєстру НБУ дистанційно

"Якщо клієнт, наприклад, двічі на день отримав на картку по 5 000 грн від родича або знайомого – все повинно бути нормально. Зарахування на карткові рахунки клієнтів – це звичайні операції українців і не є об'єктом перевірок для фінансового моніторингу. Зате новий закон зміщує акцент на аналіз ризикових і великомасштабних операцій на суму понад 400 тис. грн", – уклала виконавчий директор асоціації НАБУ Олена Коробкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні банки почали вимагати у клієнтів розписки під час зняття депозитів понад 200 тисяч гривень. Причому навіть тоді, коли вклади забирають з дотриманням всіх умов договорів і своєчасно.