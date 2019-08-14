Гроші – тренерам: уряд пішов на безпрецедентний крок заради спорту

Уряд ухвалив низку надважливих рішень для розвитку спорту в Україні.

Як повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов у Facebook, у середу, 14 серпня, було затверджено постанову Кабміну "Про деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

Так, заробітна плата тренерів-викладачів ДЮСШ із 1 січня 2020 збільшиться від 20 до 70%, завдяки додатковому коефіцієнту від 1,7 до 1,2 до посадового окладу.

"Я дуже щасливий, що ми змогли якщо не прибрати, то зменшити різницю між зарплатнею вчителів фізкультури у школі і зарплатнею тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ініціатива дозволить суттєво оновити тренерський склад ДЮСШ, реалізуватися молодим тренерам-викладачам, які часто не могли працювати за спеціальністю через низьку заробітну платню", – зазначив Жданов.

Також уряд затвердив проект Указу президента України "Про стипендії президента України для видатних і молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів".

Відзначається, що стипендії спортсменам та тренерам буде істотно збільшено і вони будуть підвищуватися разом із прожитковим мінімумом для працездатних осіб.

"Якщо зараз стипендія для переможця Олімпіади становить 15 тисяч гривень, для чемпіона світу – 12, то, відповідно до проєкту Указу, вона становитиме 16 і 13 прожиткових мінімумів. Чемпіони Європи претендуватимуть на стипендію розміром 9 прожиткових мінімумів, 8 і 7 за друге та третє місця. Тренери отримуватимуть 50% від розміру стипендії своїх спортсменів", – розповів Жданов.

Також встановлено категорії для молодих спортсменів, які досягають успіхів на міжнародних змаганнях. "Ті, хто посів 1-3 місця на чемпіонатах світу у найближчій до дорослих віковій групі мають отримувати від 8 до 6 прожиткових мінімумів (це від 19 до 13 тис. грн. на сьогодні), чемпіонатах Європи – від 6 до 4 прожиткових мінімумів. Для переможців і призерів Юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонатів світу або Європи серед юніорів (юніорок) – 3 прожиткових мінімуми", – повідомив міністр.

Він додав, що у такий спосіб вдасться не тільки підтримати розвиток спорту в Україні, а й запобігти відтоку перспективної молоді за кордон.

Ігор Жданов facebook.com/zhdanovihor

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