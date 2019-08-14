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Гроші – тренерам: уряд пішов на безпрецедентний крок заради спорту

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Уряд ухвалив низку надважливих рішень для розвитку спорту в Україні.

Як повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов у Facebook, у середу, 14 серпня, було затверджено постанову Кабміну "Про деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

Так, заробітна плата тренерів-викладачів ДЮСШ із 1 січня 2020 збільшиться від 20 до 70%, завдяки додатковому коефіцієнту від 1,7 до 1,2 до посадового окладу.

"Я дуже щасливий, що ми змогли якщо не прибрати, то зменшити різницю між зарплатнею вчителів фізкультури у школі і зарплатнею тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ініціатива дозволить суттєво оновити тренерський склад ДЮСШ, реалізуватися молодим тренерам-викладачам, які часто не могли працювати за спеціальністю через низьку заробітну платню", – зазначив Жданов.

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Також уряд затвердив проект Указу президента України "Про стипендії президента України для видатних і молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів".

Відзначається, що стипендії спортсменам та тренерам буде істотно збільшено і вони будуть підвищуватися разом із прожитковим мінімумом для працездатних осіб.

"Якщо зараз стипендія для переможця Олімпіади становить 15 тисяч гривень, для чемпіона світу 12, то, відповідно до проєкту Указу, вона становитиме 16 і 13 прожиткових мінімумів. Чемпіони Європи претендуватимуть на стипендію розміром 9 прожиткових мінімумів, 8 і 7 за друге та третє місця. Тренери отримуватимуть 50% від розміру стипендії своїх спортсменів", – розповів Жданов.

Також встановлено категорії для молодих спортсменів, які досягають успіхів на міжнародних змаганнях. "Ті, хто посів 1-3 місця на чемпіонатах світу у найближчій до дорослих віковій групі мають отримувати від 8 до 6 прожиткових мінімумів (це від 19 до 13 тис. грн. на сьогодні), чемпіонатах Європи – від 6 до 4 прожиткових мінімумів. Для переможців і призерів Юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонатів світу або Європи серед юніорів (юніорок) – 3 прожиткових мінімуми", – повідомив міністр.

Він додав, що у такий спосіб вдасться не тільки підтримати розвиток спорту в Україні, а й запобігти відтоку перспективної молоді за кордон.

Ігор Жданов

Ігор Жданов

facebook.com/zhdanovihor

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" хоче об'єднати Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту в одне відомство –Міністерство гуманітарної політики, яке може очолити позаштатний радник президента Володимира Зеленського.

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Особа
Ігор Жданов
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство молоді та спорту
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