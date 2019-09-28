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29 вересня • оновлено в 14:11
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Гроші – спорту! Раду закликали доопрацювати закон про легалізацію грального бізнесу

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Основні фінансові потоки після легалізації грального бізнесу в Україні повинні бути спрямовані на спорт.

З таким закликом до народних депутатів звернувся президент Федерації Нетболу України Денис Давидов в Facebook, відзначивши, що в парламенті вирішили, що виграти від закону повинен туризм.

"Букмекери живуть на 90-95% із спортивних ставок. У Польщі, Німеччині і навіть в Росії, наприклад, спорт вписали як обов'язкову умову для роботи букмекерів. Система знову показує свою неспроможність відстоювати інтереси спорту", - написав Давидов.

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За його словами, в Раді вважають, що "спорт дуже багатий, на нього дають дуже багато грошей".

гральний бізнес

гральний бізнес

Інформат

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Будучи ще кандидатом в президенти Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

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Тема
Легалізація казино в Україні
Місце
Україна
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Semenov Igor
Semenov Igor
Не так давно обсуждалось и принятие закона о легализации проституции на Украине. Так когда же можно будет приехать на Украину и воспользоваться услугами заслуженной деятельницы в этой сфере, заслуженной профессионалки? А то все какие-то молодые да не опытные, без званий и грамот, нелегальщицами, а надо иметь дело только с дипломированными жрицами любви 1 или максимум 2-й категории.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
І він правий, діти повинні фізично розвиватись, а не допомагати олігархам свій туристичний бізнес розвивати
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