Гроші – спорту! Раду закликали доопрацювати закон про легалізацію грального бізнесу

Основні фінансові потоки після легалізації грального бізнесу в Україні повинні бути спрямовані на спорт.

З таким закликом до народних депутатів звернувся президент Федерації Нетболу України Денис Давидов в Facebook, відзначивши, що в парламенті вирішили, що виграти від закону повинен туризм.

"Букмекери живуть на 90-95% із спортивних ставок. У Польщі, Німеччині і навіть в Росії, наприклад, спорт вписали як обов'язкову умову для роботи букмекерів. Система знову показує свою неспроможність відстоювати інтереси спорту", - написав Давидов.

За його словами, в Раді вважають, що "спорт дуже багатий, на нього дають дуже багато грошей".

гральний бізнес Інформат

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Будучи ще кандидатом в президенти Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

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