Гроші росіян заморозили? Credit Suisse прояснив ситуацію навколо $5 млрд

Один з найбільших банків Швейцарії, Credit Suisse, спростував повідомлення про замороження ним активів росіян. В установі пояснили, що мова йде не про замороження, а про реклассификации частини активів.

"Після недавніх санкцій, а також з урахуванням регуляторних обмежень з боку США Credit Suisse рекласифікували певні активи, що потрапили під ці обмеження, з активів під управлінням (Assets under Management) на активи на довірчому зберіганні (Assets under Custody). Така рекласифікація не означає заморозку активів", - йдеться в офіційній заяві Credit Suisse, що надійшла в РБК.

Таким чином, Credit Suisse відмовився від управління частиною переданих йому російськими клієнтами активів, але продовжує зберігати їх, а клієнти банку як і раніше мають до них доступ.

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У банку запевнили, що проведені зміни не торкнулися активів тих клієнтів, які не внесені до санкційних списків, а сама рекласифікація не спричинила жодних фінансових втрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня, агентство Reuters повідомило, що Credit Suisse заморозив понад $5 млрд на рахунках росіян через санкції.