"Гроші пахнуть": в Росії розповіли про майбутнє Абрамовича в Британії

Російському олігархові Роману Абрамовичу для того, щоб залишитися у Великобританії необхідно буде довести походження своїх капіталів, проте зробити це неможливо.

"Британці спробували з'ясувати походження значної частини грошей Романа Абрамовича. Це путінські гроші, які він направляє на різні свої проекти. До речі кажучи, Абрамович так і не зміг пояснити їх походження і, мабуть, не зможе", - пише в блозі OBOZREVATEL російський підприємець і політик Костянтин Боровий.

За його словами, британці побоюються російських агентурних мереж і їх незаконних дій на території Великобританії і бояться реалізації різних проектів президента Росії Володимира Путіна.

"І правильно роблять. Сумнівів у тому, що Роман Абрамович реалізовував проекти Кремля, в тому числі і в Великобританії, і навіть по всьому світу, у них немає. Англійці не збираються закривати очі на інвестиції кримінальних капіталів. До речі кажучи, це прекрасний приклад іншим державам, в тому числі і Україні, що гроші пахнуть", - резюмував Боровий.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Абрамович прибув до Тель-Авіва і отримав ізраїльське посвідчення особи, на яке має право за програмою репатріації євреїв до Ізраїлю.