"Гроші не потрібні": мережа висміяла переклички по зарплатах у "Л/ДНР"

На окупованій території Донецької та Луганської областей місцеві жителі проводять переклички з виплат заробітних плат.

Зокрема, за такими діями помітили "державних службовців" так званих Л/ДНР – лікарів, учителів і вихователів, свідчить інформація блогера Дениса Казанського в Twitter.

"Раніше в ОРДЛО були переклички щодо обстрілу. Тепер переклички з виплат зарплат", – пише він.

Користувачі мережі висміяли відповідні переклички в "Л/ДНР".

"Вони ж до комунізму йдуть, як у СРСР, а там гроші не потрібні", – іронізує Григорій Севастьянов.

"Ну все, Діра побудувала комунізм, гроші не потрібні, їжа й одяг теж", – підсумував Umka UaDonetsk.

Раніше в ОРДЛО були переклички по обстрілу. Тепер переклички з виплат зарплат. pic.twitter.com/ohvDqLyzv2 - Денис Казанський (@den_kazansky) 6 листопада 2019 р

На окупованій території Донецької та Луганської областей місцеві жителі проводять переклички з виплат заробітних плат

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

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