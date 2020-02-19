Гроші на картках українців почнуть оподатковувати? З'явилася офіційна відповідь

Державна податкова служба повідомила, що інформація про введення нового податку на приватні картки українців не відповідає дійсності.

"Ніяких нових податків не вводиться! Оподаткування здійснюватиметься виключно у випадках, передбачених чинним законодавством", – повідомила пресслужба відомства на Facebook.

Державна податкова служба також звернула увагу на те, що інформація про банківські рахунки звичайних фізичних осіб (які не є ФОПами) може бути надана банком лише:

за запитом ДПС – щодо наявності банківських рахунків;

за рішенням суду – про рух коштів чи про будь яку іншу інформацію щодо рахунка.

"Отже, якщо ДПС дізнається про номер рахунка фізичної особи, то для розкриття більш детальної інформації по ньому (про рух коштів тощо) зобов’язана звернутися в суд", – резюмували представники відомства.

Державна податкова служба повідомила, що інформація про введення нового податку на приватні картки українців не відповідає дійсності

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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