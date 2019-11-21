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21 листопада • оновлено в 12:09
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Гроші МВФ йдуть у "общак Януковича": прокуратура забила на сполох

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Оточення колишнього президента України Віктора Януковича легалізувало 7,4 млрд доларів шляхом придбання облігацій зовнішнього державного боргу, які тоді викупив інвестиційний фонд Franklin Templeton.

Генеральна прокуратура намагалася блокувати виплату зовнішнього боргу, однак безрезультатно, повідомив український прокурор Костянтин Кулик у інтерв'ю "Апострофу".

"Луценко два роки намагався цю тему просунути. Я йому доповідав про ситуацію, докази показував. Два роки ми намагалися заблокувати виплату зовнішнього боргу, щоб гроші не йшли фігурантам. Але безрезультатно", – зазначив він.

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За словами прокурора, зараз Україна бере гроші Міжнародного валютного фонду, щоб сплачувати їх фігурантам "общака Януковича".

Кулик також додав, що легалізація коштів оточення Януковича відбувалася через країни Балтії.

Гроші перераховувалися на 23 компанії, які були афілійовані з колишнім головою Нацбанку Сергієм Арбузовим.

Оточення колишнього президента України Віктора Януковича легалізувало 7,4 млрд доларів шляхом придбання облігацій зовнішнього державного боргу

Оточення колишнього президента України Віктора Януковича легалізувало 7,4 млрд доларів шляхом придбання облігацій зовнішнього державного боргу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Теми
борг Януковича Чорна каса Януковича
Особи
Костянтин Кулик Віктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Хо Хол
Хо Хол
ПХАХАХАХХА, интересно как долго эта отмаза будет работать? :D
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А ведь я догадывался ,что Витёк до сих пор ворует. )))
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