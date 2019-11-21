Гроші МВФ йдуть у "общак Януковича": прокуратура забила на сполох

Оточення колишнього президента України Віктора Януковича легалізувало 7,4 млрд доларів шляхом придбання облігацій зовнішнього державного боргу, які тоді викупив інвестиційний фонд Franklin Templeton.

Генеральна прокуратура намагалася блокувати виплату зовнішнього боргу, однак безрезультатно, повідомив український прокурор Костянтин Кулик у інтерв'ю "Апострофу".

"Луценко два роки намагався цю тему просунути. Я йому доповідав про ситуацію, докази показував. Два роки ми намагалися заблокувати виплату зовнішнього боргу, щоб гроші не йшли фігурантам. Але безрезультатно", – зазначив він.

За словами прокурора, зараз Україна бере гроші Міжнародного валютного фонду, щоб сплачувати їх фігурантам "общака Януковича".

Кулик також додав, що легалізація коштів оточення Януковича відбувалася через країни Балтії.

Гроші перераховувалися на 23 компанії, які були афілійовані з колишнім головою Нацбанку Сергієм Арбузовим.

Оточення колишнього президента України Віктора Януковича легалізувало 7,4 млрд доларів шляхом придбання облігацій зовнішнього державного боргу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Експрезидент Віктор Януковича та його так звана Сім'я, яка налічує 56 осіб із найближчого оточення, вивели з України $40 млрд державних активів.

У грудні 2018 року влада Швейцарії продовжила на рік заморожування активів Януковича і наближених до нього осіб.

У лютому 2019 року повідомлялося, що бюджет України отримає 1,5 млрд гривень від спеціальної конфіскації коштів злочинної організації експрезидента.

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