Гроші "Газпрому" отримали завдяки моїм особистим домовленостям з Путіним - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від "Газпрому" $3 млрд в рамках Стокгольмського арбітражу завдяки, зокрема, його особистим домовленостям з президентом РФ Володимиром Путіним.

Така заява пролунала під час пресконференції з журналістами в Маріїнському парку з нагоди річниці його президентства.

"31 грудня були дуже складні перемовини (з Росією щодо плати за транзит газу. - Ред.). Завдяки тиску і допомозі Німеччини, Франції та завдяки моїм особистим домовленостям з президентом Росії Володимиром Путіним, ми вирішили питання і отримали 3 мільярди доларів США від "Газпрому". Це сталося 31 грудня. Того ж дня у мене була розмова з президентом Росії і ми дійсно підвели підсумки під тим, що ми повернули людей і отримали гроші", – заявив Зеленський.

Прес-конференція Зеленського

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