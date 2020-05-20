Гроші "Газпрому" отримали завдяки моїм особистим домовленостям з Путіним - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від "Газпрому" $3 млрд в рамках Стокгольмського арбітражу завдяки, зокрема, його особистим домовленостям з президентом РФ Володимиром Путіним.

Така заява пролунала під час пресконференції з журналістами в Маріїнському парку з нагоди річниці його президентства.

"31 грудня були дуже складні перемовини (з Росією щодо плати за транзит газу. - Ред.). Завдяки тиску і допомозі Німеччини, Франції та завдяки моїм особистим домовленостям з президентом Росії Володимиром Путіним, ми вирішили питання і отримали 3 мільярди доларів США від "Газпрому". Це сталося 31 грудня. Того ж дня у мене була розмова з президентом Росії і ми дійсно підвели підсумки під тим, що ми повернули людей і отримали гроші", – заявив Зеленський.

Прес-конференція Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 грудня 2019 року "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

При цьому віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" у порівнянні з відмовою від подальших претензій.

27 грудня 2019 року "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

В квітні виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що НАК підготував додаткові позови до російського "Газпрому" ще на 17,3 млрд доларів.

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