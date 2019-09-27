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27 вересня • оновлено в 18:53
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"Гроші є, але не для всіх": росіян обурили мільярдні витрати Кремля на пропагандистів

16.4т Читати матеріал російською

Російський пропагандистський телеканал Russia Today, який орієнтований на аудиторію Заходу, в 2020 році отримає з бюджету 23 млрд рублів (8,6 млрд гривень).

"Хороші новини. Ми будемо ще голосніше розповідати світу про загибель Європи і крах долара", – пише в Twitter блогер Проф. Преображенський.

За його словами, Кремль виділить Russia Today на 2,5 млрд рублів (майже 1 млрд гривень) більше, ніж планувалося.

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Відповідна інформація викликала резонанс серед користувачів мережі.

"Гроші є, але не для всіх", – пише Тетяна.

"Радість яка!" – іронізує Волгоград.

"Новини хороші, а життя все гірше й гірше, і страшніше", – підсумував РА Булкін і Альтшулер.

"Гроші є, але не для всіх": росіян обурили мільярдні витрати Кремля на пропагандистів

Кремль виділив 23 млрд рублів на пропагандистський телеканал Russia Today

Кремль виділив 23 млрд рублів на пропагандистський телеканал Russia Today

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян чекатиме інфляційний шок.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россиян ждёт инфляционный шок, доллар по 100! А отопительный коллапс почему-то на Украине. Странно.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Можно компенсировать,вернув в родную гавань Харьковщину и Одещину с Киевщиной. А нерабов-рагулей продать польским панам по остаточной стоимости. Один хер работать не умеют
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Belov Тима
Belov Тима
Макарский Александр, ты только чеченский хер в свою жопу вернуть можешь)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Макарский Александр, хрен тебе а не Одессу. Таких как ты в Черном море бичкам скормим.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Денег нет но вы держитесь)))))
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2 з 3 відповідей | показати всі
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Вакула Кузнец, "Твое кино- это смотреть в очко путе ..."? Вот мы вам его и покажем ... Многосерийное ... Первые серии вы уже просмотрели.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Григорьев Григорий, Твое кино- это смотреть в очко путе, и облизываться.
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