"Гроші є, але не для всіх": росіян обурили мільярдні витрати Кремля на пропагандистів

Російський пропагандистський телеканал Russia Today, який орієнтований на аудиторію Заходу, в 2020 році отримає з бюджету 23 млрд рублів (8,6 млрд гривень).
"Хороші новини. Ми будемо ще голосніше розповідати світу про загибель Європи і крах долара", – пише в Twitter блогер Проф. Преображенський.
За його словами, Кремль виділить Russia Today на 2,5 млрд рублів (майже 1 млрд гривень) більше, ніж планувалося.
Відповідна інформація викликала резонанс серед користувачів мережі.
"Гроші є, але не для всіх", – пише Тетяна.
"Радість яка!" – іронізує Волгоград.
"Новини хороші, а життя все гірше й гірше, і страшніше", – підсумував РА Булкін і Альтшулер.
Гарні новини.- Проф. Преображенський (@prof_preobr) September 27, 2019
Ми будемо ще голосніше розповідати світу про загибель Європи і крах долара.
Телеканал Russia Today в 2020 році отримає з бюджету 23 млрд. Рублів.
На 2,5 млрд. Більше, ніж планувалося раніше.
Кремль виділив 23 млрд рублів на пропагандистський телеканал Russia Today
ТАСС
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.
У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян чекатиме інфляційний шок.
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