Грошей вистачить усім: у мережу злили ефірні тези "слуг народу" про бюджет
Нардепам із фракції "Слуга народу" роздали тези, як правильно коментувати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік. У них вказано, як потрібно відповідати на "незручні" питання.
Текст документу опублікувало видання "Бабель" (щоб подивитися повний текст, доскрольте до кінця сторінки).
"Щоб проєкт (держбюджету. – Ред.) не став для "слуг" несподіванкою, головні його показники й суперечливі питання інформаційний та аналітичний відділи фракції СН розписали в окремому документі. Такі ефірні тези депутати отримують постійно й мають озвучувати у ЗМІ. У тезах за 2 листопада трапляються досить дивні твердження. Наприклад, про те, що підвищення пенсій і мінімальної зарплати призведе до "збільшення доходів по всій економіці", – відзначає видання.
OBOZREVATEL коротко наводить основні тези документа.
Про показники бюджету
Наші опоненти говорять, що проєкт бюджету абсолютно нереалістичний та не може бути виконаний. Але така роль опозиціонерів. У кінці року, коли катастрофи з бюджетом не відбувається, як вангувалося, опоненти влади мовчать і не перепрошують за свої апокаліптичні прогнози, що не справдилися. Так буде і з цим бюджетом.
Про збільшення мінімальної зарплати
Уже сьогодні складно знайти працівників на офіційну мінімальну зарплату — 5 тисяч гривень. Наступного року буде ще складніше. Працівники отримують більше грошей на більшості підприємств у приватному секторі. Але частину офіційно, а частину — у конверті. Інколи це допомагає роботодавцям, тому що не потрібно акумулювати ресурси на сплату податків. Але обмежує права працівників.
Пенсіонерам потрібно говорити чесно: діра в Пенсійному фонді є й через те, що частина політиків і бізнес не підтримують підвищення мінімалки.
Збільшення мінімальної зарплати — великий крок уперед у питанні детінізації ринку праці.
Про субсидії
На них закладається достатня сума — більш як 30 мільярдів гривень. Грошей, як розраховують урядовці, має вистачити всім, хто звернеться по субсидію і має на неї право. Якщо навесні побачимо, що витрати на субсидії треба збільшувати, ми це зробимо, переглянувши бюджет і виділивши додаткові кошти.
Про виділені суми
Пенсіонерам у віці 75 років і старшим будуть доплачувати 400 гривень, після 80 років — 500 гривень. На це планують витратити 2,4 мільярда гривень.
Підвищення податків не планується. Підвищення доходів бюджету очікується за рахунок підвищення ефективності роботи фіскальних органів.
Закладено кошти на збільшення зарплати освітян.
У 2021 році середня зарплата має вирости до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.
Є завдання вийти на рівень видатків на охорону здоров’я у 5% від ВВП, і це можливо зробити поступово до 2023 року. Наступного року пропонується збільшення до 4,2% від ВВП порівняно з 3,4% у цьому році.
На боротьбу з COVID-19 пропонують виділити 19,4 мільярда гривень. І ще 2,6 мільярда гривень — на закупівлю вакцин від COVID-19.
Курс долара закладений на рівні 29,1 гривні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України розгляне законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у першому читанні у четвер, 5 листопада. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що голоси за бюджет перебувають "на межі фолу".
14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.
Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.
Дефіцит бюджету складе 270 млрд гривень, тож наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж у 2020 році.
19 жовтня стало відомо, що "слуги народу" провалили розгляд бюджету в терміни, які передбачені законом.
"У законі дійсно до 20 жовтня ми повинні розглянути і нам дуже хотілося ті терміни, які передбачені Бюджетним кодексом, дотримуватися так само, як ми це зробили минулого року, але в законі є кілька термінів – граничний термін для ухвалення бюджету – це 1 грудня", – прокоментував ситуацію глава фінансового комітету Данило Гетманцев.
Згодом спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада розгляне проєкт закону про держбюджет-2021 на найближчому пленарному тижні, початок якого заплановано на перші числа листопада.