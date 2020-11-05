Грошей вистачить усім: у мережу злили ефірні тези "слуг народу" про бюджет

Нардепам із фракції "Слуга народу" роздали тези, як правильно коментувати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік. У них вказано, як потрібно відповідати на "незручні" питання.

Текст документу опублікувало видання "Бабель" (щоб подивитися повний текст, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб проєкт (держбюджету. – Ред.) не став для "слуг" несподіванкою, головні його показники й суперечливі питання інформаційний та аналітичний відділи фракції СН розписали в окремому документі. Такі ефірні тези депутати отримують постійно й мають озвучувати у ЗМІ. У тезах за 2 листопада трапляються досить дивні твердження. Наприклад, про те, що підвищення пенсій і мінімальної зарплати призведе до "збільшення доходів по всій економіці", – відзначає видання.

OBOZREVATEL коротко наводить основні тези документа.

Про показники бюджету

Наші опоненти говорять, що проєкт бюджету абсолютно нереалістичний та не може бути виконаний. Але така роль опозиціонерів. У кінці року, коли катастрофи з бюджетом не відбувається, як вангувалося, опоненти влади мовчать і не перепрошують за свої апокаліптичні прогнози, що не справдилися. Так буде і з цим бюджетом.

Про збільшення мінімальної зарплати

Уже сьогодні складно знайти працівників на офіційну мінімальну зарплату — 5 тисяч гривень. Наступного року буде ще складніше. Працівники отримують більше грошей на більшості підприємств у приватному секторі. Але частину офіційно, а частину — у конверті. Інколи це допомагає роботодавцям, тому що не потрібно акумулювати ресурси на сплату податків. Але обмежує права працівників.

Пенсіонерам потрібно говорити чесно: діра в Пенсійному фонді є й через те, що частина політиків і бізнес не підтримують підвищення мінімалки.

Збільшення мінімальної зарплати — великий крок уперед у питанні детінізації ринку праці.

Про субсидії

На них закладається достатня сума — більш як 30 мільярдів гривень. Грошей, як розраховують урядовці, має вистачити всім, хто звернеться по субсидію і має на неї право. Якщо навесні побачимо, що витрати на субсидії треба збільшувати, ми це зробимо, переглянувши бюджет і виділивши додаткові кошти.

Про виділені суми​

Пенсіонерам у віці 75 років і старшим будуть доплачувати 400 гривень, після 80 років — 500 гривень. На це планують витратити 2,4 мільярда гривень.

Підвищення податків не планується. Підвищення доходів бюджету очікується за рахунок підвищення ефективності роботи фіскальних органів.

Закладено кошти на збільшення зарплати освітян.

У 2021 році середня зарплата має вирости до 13 632 гривень. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1%.

Є завдання вийти на рівень видатків на охорону здоров’я у 5% від ВВП, і це можливо зробити поступово до 2023 року. Наступного року пропонується збільшення до 4,2% від ВВП порівняно з 3,4% у цьому році.

На боротьбу з COVID-19 пропонують виділити 19,4 мільярда гривень. І ще 2,6 мільярда гривень — на закупівлю вакцин від COVID-19.

Курс долара закладений на рівні 29,1 гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України розгляне законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у першому читанні у четвер, 5 листопада. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що голоси за бюджет перебувають "на межі фолу".