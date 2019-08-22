Грошей немає: Україна заморозила важливий мегапроект поблизу Криму

Дамба на Північно-Кримському каналі, неподалік від адміністративного кордону з окупованих Кримом, недобудована на 7%.

Як пояснив в коментарі "Крим.Реалії" начальник управління Північно-Кримського каналу Олександр Шевченко, будівельні роботи "заморожені" з 2016 року через відсутність фінансування.

"Робота не проводиться. За фактом закінчення робіт у 2016 році – все стоїть без руху. Питання в грошах. Питання не до нас, а до замовника. Це Одеська об'єднана дирекція (будівництва водогосподарських об'єктів. - Ред.), яка безпосередньо є замовником. тільки вона з Держводагентством вирішує фінансові питання. Ми – експлуатаційники. Ми приймаємо на баланс і експлуатуємо ті об'єкти, які безпосередньо здані в експлуатацію. на сьогоднішній день дамба не здана. Тому цей об'єкт не наш. Виходячи з тих актів результатів, які були викладені комісією по завершенню будівництва першої черги, була озвучена цифра 93%", – сказав Шевченко.

Дамба біля Криму hvylya.net

Відзначається, що видання направило інформаційний запит Держводагентства щодо питання фінансування будівництва дамби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так звана "влада" анексованого Криму заявила про бажання почати переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ ", – пояснили окупанти.

Як заявив екс-перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов, Україна відновить поставки води з Дніпра в анексований Кримтільки після деокупації півострова Росією.

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