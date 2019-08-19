Грошей немає: Росія вирішила відмовитися від нового мегапроекту Путіна

У Росії уряд розглядає можливість відмовитися від будівництва автодороги по маршруту Москва-Казань.

Зокрема, очікується, що відповідний проект можуть замінити трасою до Володимира, повідомляють "Ведомости".

За даними видання, головним ідеологом зміни проекту виступає Міністерство економічного розвитку РФ.

Голова відомства Максим Орєшкін наполягає, що скорочення маршруту до Володимира дозволить заощадити бюджетні кошти приблизно вдвічі – до 279 млрд рублів (105,8 млрд гривень)

Джерела зазначають, що остаточне рішення про точні параметри будівництва повинно бути прийнято до кінця серпня.

Нова швидкісна автотраса до Казані була включена в комплексний план модернізації і розвитку інфраструктури до 2024 року, який є частиною указу російського президента Володимира Путіна.

Нова швидкісна автотраса до Казані була частиною указу Володимира Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії під загрозою опинилося нове "будівництво століття" — міст із материкової частини на острів Сахалін. Відповідний проект можуть скасувати через економічну недоцільність.

Орієнтовна вартість об'єкта — 540 млрд рублів (8,1 млрд доларів). За оцінками РЗД, у перерахунку на кілометр будівництво об'єкта обійдеться у 3,5 раза дорожче, ніж Кримський міст.

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