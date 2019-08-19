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Грошей немає: Росія вирішила відмовитися від нового мегапроекту Путіна

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У Росії уряд розглядає можливість відмовитися від будівництва автодороги по маршруту Москва-Казань.

Зокрема, очікується, що відповідний проект можуть замінити трасою до Володимира, повідомляють "Ведомости".

За даними видання, головним ідеологом зміни проекту виступає Міністерство економічного розвитку РФ.

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Голова відомства Максим Орєшкін наполягає, що скорочення маршруту до Володимира дозволить заощадити бюджетні кошти приблизно вдвічі – до 279 млрд рублів (105,8 млрд гривень)

Джерела зазначають, що остаточне рішення про точні параметри будівництва повинно бути прийнято до кінця серпня.

Нова швидкісна автотраса до Казані була включена в комплексний план модернізації і розвитку інфраструктури до 2024 року, який є частиною указу російського президента Володимира Путіна.

Нова швидкісна автотраса до Казані була частиною указу Володимира Путіна

Нова швидкісна автотраса до Казані була частиною указу Володимира Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії під загрозою опинилося нове "будівництво століття" — міст із материкової частини на острів Сахалін. Відповідний проект можуть скасувати через економічну недоцільність.

Орієнтовна вартість об'єкта — 540 млрд рублів (8,1 млрд доларів). За оцінками РЗД, у перерахунку на кілометр будівництво об'єкта обійдеться у 3,5 раза дорожче, ніж Кримський міст.

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Особи
Володимир Путін Максим Орєшкін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А я считаю, что это правильно. На сэкономленные деньги, можно потешить дедушкины амбиции, склепать ещё одну супер вундервафлю ....
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Соколов Олег
Соколов Олег
Опять бред сивой кобылы. То мост в Крым не построят,то чемпионат мира по футболу отберут. И всё это утверждалось со 100% гарантией,а вышло всё наоборот.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Может у украины в долг попросить?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кацaп Кацaпыч, Ты что нибудь ещё умеешь, кроме как стоять на четвереньках и гавкать на прохожих?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Захаров Дмитрий, мы причем к твоим проблемам, скот? Стой в хлеву, жуй сопли. И пасть закрой, животное Кацaп!
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