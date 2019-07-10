"Грошей немає": мережа висміяла кризу військових підприємств у Росії

У Росії криза підприємств військово-промислового комплексу дійшла до одного з найбільших заводів країни – далекосхідної "Зірки".

Зокрема, через проблеми з фінансуванням і заборгованістю по зарплатах, працівники заводу з серпня по грудень 2019 року будуть переведені на неповний робочий тиждень, повідомляє у Twitter блогер Злий Одесит.

"Один з найбільших заводів ВМФ РФ "Зірка" переходить на неповний робочий тиждень до кінця 2019."Грошей немає" виплачувати ЗП. Криза продовжує косити підприємства ВПК РФ", – зазначив він.

Гостре недофінансування російських заводів висміяли користувачі мережі.

"В.В Х**ло справляється зі своїм завданням по розвалу Рашки на ура!" – пише Максим Шкулій.

"У даній ситуації заводу "Зірка" необхідний ребрендинг на "П**а", – іронізує Паспорт України.

"Це єпархія Сечіна. Він отримав гроші, обіцяв робочі місця, криголами, і ось", – резюмувала Tatiana.

Криза добралася до одного з найбільших заводів країни – далекосхідної "Зірки" "Інформаційне опір"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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