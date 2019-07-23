Грошей немає: експерти протверезили правдою про передвиборчі обіцянки "Слуги народу"

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", яка отримує більшість місць в новому парламенті, не зможе виконати передвиборні обіцянки в повній мірі.

Експерти в коментарі для "Комсомольской правди" прояснили, наскільки ці обіцянки можуть бути реалізовані. Серед головних цілей по економіці - зниження ціни на газ і продовження співпраці з МВФ.

"22 липня представник президента в Кабміні Андрій Герус повідомив, що переговори про нову співпрацю з МВФ відновляться вже у вересні. І висловив надію, що питання ціни на газ для населення буде відображене в меморандумі "більш м'яко", оскільки це вже не стільки економічне, скільки політичне питання", - сказано в матеріалі.

На думку більшості економістів, у цьому році ми в змозі впоратися з зовнішнім боргом без траншів від МВФ, але у 2020-му вижити без грошей фонду не вийде.

На думку виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, без МВФ підтримувати фінансову стабільність можна тільки обмежений період часу - наявні борги потребують обслуговування, а життя "не по кишені" змушує робити нові борги.

"Перед другим туром президентських виборів Київський міжнародний інститут соціології провів соцопитування з метою прояснити головні очікування українців від нового президента в перші 100 днів його діяльності. Виявилося, що найбільше наших співгромадян чекають зниження тарифів - про це заявили 40% опитаних", - зазначає видання.

В "Слузі народу" перед виборами говорили про намір на державному рівні оптимізувати житлово-комунальні тарифи за рахунок демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку газу та усунення корупційної складової в тарифоутворенні.

Спілкування "Слуги народу"

При цьому експерти до перспектив навіть невеликого зниження тарифів ставляться скептично, нагадуючи, що це питання не відноситься ні до компетенції президента, ні до компетенції нардепів. Для того щоб змінити тарифи, потрібно рішення або НКРЕКУ (для компаній, у яких встановлено понад 90% лічильників), або місцевих органів влади (для інших).

За словами енергетичного експерта Дмитра Марунича, зараз тарифи на тепло і гарячу воду не переглядають, тому що до опалювального сезону ще далеко, хоча формальна підстава - зниження цін на газ - для цього є. Причина в тому, що до опалювального сезону газ в Україні подорожчає мінімум на чверть, значить, тарифи знову доведеться коригувати.

Як відомо, сьогодні вартість газу регулюється кількома нормативними документами. У разі пониження уряд зобов'язав "Нафтогаз" при розрахунку тарифу для населення використовувати механізм найнижчої ціни з усіх можливих. Якщо ж буде рости, то верхня межа обмежена згідно з формулою, погодженою з МВФ: з травня верхня межа зросла майже до 10 тис. грн за тисячу кубів.

"Тобто до нового року тарифна вилка на газ буде перебувати в діапазоні 7-10 тис. грн. А ось з 2020-го українцям доведеться платити за газ по його повній вартості, незалежно від того, дорожчає він або дешевшає. І щоб змінити ситуацію, доведеться, як мінімум, скасувати закон "Про ринок газу" і повністю переглядати домовленості з МВФ", - сказано в матеріалі.

Також у Зеленського обіцяли провести перепис населення і аудит системи соціального забезпечення. Крім того, тут не відмовилися від ідеї ввести "економічний паспорт українця", за яким українські діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки. Також в програмі партії "Слуга народу" йдеться про намір ввести другий рівень пенсійного забезпечення і перевести всі соціальні пільги в грошову форму.

"Перепис населення нарешті дасть відповідь на питання, скільки нас насправді. І це, в свою чергу, спричинить за собою кілька наслідків, серед яких - політичні (від реальної кількості українців напряму залежить кількість депутатів в ВР), економічні (по результатами перепису ми автоматично піднімемося в рейтингу країн по ВВП на душу населення) і соціальні (зменшиться кількість людей, які реально потребують допомоги)", - сказано в статті.

За словами економіста Андрія Мартинюка, підготовка до перепису займе не менше півроку, так що можна вже починати. Щодо переведення соціальних пільг в грошову форму експерти сходяться на тому, що це питання далекої перспективи - грошей на такі проекти поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми результатами, партія "Слуга народу" завойовує мандати понад 250 народних депутатів. Тобто вона може самостійно створити коаліцію у Верховній Раді.

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