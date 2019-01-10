"Грошей немає, брати ніде": терористи "ЛНР" наважились на крайні заходи

В окупованому Луганську терористи з метою наповнення "бюджету республіки" масово змушують водіїв міняти українські номери на номери "ЛНР".

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на анонімні джерела в місті. За їхніми даними, особливо це стосується підприємців.

"Грошей (у підконтрольних терористам структур. — Ред.) немає: їх брати, мабуть, уже й ніде. Багато підприємств не працюють, треба ж хоч якось їм наповнювати "казну", — уточнив виданню луганчанин.

Інше джерело додало, що "йому рекомендували" це зробити з 1 січня 2019 року.

"Але поки я не збираюся нічого змінювати. Мене цілком влаштовують українські номери. У місті багато машин з українськими номерами, є, звичайно, і російські, і "ЛНРівські". Нехай вони краще дороги розчистять не тільки в центрі міста", — наголосив він.

За його словами, в середу, 9 січня, низка маршруток зупинила на кілька годин роботу через неочищені дороги в місті.

Номери "ЛНР" whoswhos.org.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні в "ДНР" похвалилися рекордною кількістю грошових переказів на 23 млн рублів. Як пояснив блогер Денис Казанський, така сума є просто смішною для банківського сектора.