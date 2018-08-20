Грошей не буде: Британія використала тактику США в Сирії

Уряд Великобританії прийняв рішення про припинення фінансування ряду програм допомоги в контрольованих повстанцями районах Сирії.

"Оскільки ситуація на місцях в деяких регіонах стає все більш важкою, ми скоротили підтримку деяких наших негуманітарних програм", - заявила представник британський влади, повідомляє Reuters.

Зокрема, спроба створити в Сирії незалежні поліцейські сили буде скасована з вересня. Проекти, що фінансують місцеві ради, переглянуть і, ймовірно, скасують до кінця фінансового року.

Новини Трамп завдав нового удару по Туреччині

У той же час в уряді Великобританії підкреслили, що будуть надавати життєво важливу допомогу тим, хто її потребує, щоб поліпшити безпеку і стабільність в регіоні.

Всього за фінансовий 2017-2018 рік Британія витратила на гуманітарні програми в Сирії понад 190 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати закінчили "безглузді щорічні виплати на відновлення Сирії" в розмірі 230 млн доларів на рік.