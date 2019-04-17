"Даю 24 години!" Гройсман пригрозив звільнити Коболєва і озвучив вимогу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив звільнити голову НАК "Нафтогаз-Україна" Андрія Коболєва, якщо компанія до 24 квітня не встановить ринкову ціну на газ менше 8,55 грн куб. м.

Таку заяву-ультиматум було зроблено під час засідання уряду в середу, 17 квітня.

"Якщо цього не станеться я ініціюю відставку керівника НАК (Андрія Коболєва. - Ред.). І буду просити український уряд підтримати мою пропозицію. Мені це все вже набридло, як і мільйонам українців. Коли приватні інтереси менеджменту компанії ставлять вище, ніж національні інтереси і інтереси всіх українців", - заявив він.

Гройсман також пригрозив звільнити і інших працівників НАК: "Вибачте мене за мою емоційність, але в цьому питанні я буду непохитним. Я наголошую на тому, що всі рішення уряду мають бути виконані. Хто з цим не згоден в Національній компанії – заяву на стіл і пішли гуляти в іншу сферу. Я думаю, що конкуренції таким фахівцям у світі не буде".

Гройсман поручив главі Міненерго Ігорю Насалику до 24 квітня провести перемовини з "Нафтогазом".

"Повідомити офіційно українське суспільство про ціну з 1 травня. Якщо з 1 травня ціна буде вищою (ніж для бізнесу. - Ред.), то на наступне засідання уряду я готую постанову про звільнення цих керівників... Знову... Хотів сказати - даю 24 години", - заявил він.

Глава уряду також прокоментував інформацію про виграш "Укрнафти" в Міжнародному арбітражі проти Росії.

"Я вчора прочитав, що виграли новий позов на 44 млн доларів. Знаєте, яка в мене перша думка була? Чи випишуть вони собі премію мільйонів на 5, чи не випишуть?" - сказав Гросман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 3 квітня ухвалив рішення дозволити НАК "Нафтогазу" коригувати тариф на газ, залежно від тих цін, за якими вони продають блакитне паливо промисловим споживачам. Тобто, якщо на українському ринку знижується вартість енергоресурсів, тоді і населення буде платити менше.

Уже зараз прості українці за кожен куб платять приблизно на 1 грн більше, ніж український бізнес. Кабмін поступово підвищував тарифи до рівня "ринкових", але тенденція на ринку змінилася і тепер встановлена чиновниками ціна вища за ринкову.

Якщо раніше ми платили менше ринкової ціни, то зараз більше неї. Так, для населення газ коштує 8,55 грн, а на нерегульованому ринку – 6,9 грн. Щоб вирівняти ситуацію, уряд дозволив НАКу, якщо на ринку ціни падають, знижувати тариф для населення. Але при цьому заборонив підвищувати вартість вище позначки в 8,55 грн за куб, якщо імпортний газ дорожчає. Зараз разом з ПДВ бізнес платить за газ 7,1 грн/куб.

З 1 квітня "Нафтогаз" відмовився від своєї націнки в розмірі 2% і знизив ціну до 8,3 грн/куб.

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