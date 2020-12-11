Гройсман: Україні загрожує криза платежів, під питанням пенсії і зарплати бюджетників

Україні вже найближчими місяцями загрожує велика криза платежів, зокрема, під питанням виплати пенсій і зарплат бюджетникам.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2016-2019 рр. Володимир Гройсман в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман. За його словами, наприкінці року у держави не вистачає грошей оплатити все (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Це кризова ситуація, вона вимагає антикризового управління та рішень. Це погано. Тому я бажаю уряду з нею впоратися, тому що, якщо ні – люди страждатимуть, зарплати вчителям, лікарям і так далі", – зазначив Гройсман.

Водночас він підтвердив, що загроза нездійснення виплат дійсно є.

"Я думаю, що так. Я думаю, що якимись титанічними зусиллями вони (влада – ред.) повинні це (виплати зарплат – ред.) компенсувати. Виплати пенсій найближчого місяця теж можуть бути під загрозою. Тому що за надходженнями до бюджету вони сьогодні не добирають 19,4 млрд грн – це дуже велика сума. І вона під загрозою. Якщо ми говоримо про комплекс, то в загальному фонді бюджету, в Пенсійному фонді є вже брак ресурсу за доходами, і в зв'язку з цим ризики дуже високі", – попередив Гройсман.

"Я ще в квітні говорив – треба підтримати економіку. Я пропонував різні програми – ті ж компенсації на створення або підтримання робочих місць, але безкоштовно, не так, щоб люди платили. Я пропонував реструктуризацію податків для малого бізнесу – це було б дуже класно. Замість цього їм кажуть: "Ідіть у банк, беріть кредит 5-7-9%". Діалогу немає між урядом і людьми", – вважає експрем'єр.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в тому ж інтерв'ю Олесі Бацман Володимир Гройсман розповів про дискредитаційну кампанію, яка йде проти нього вже протягом пів року. Він вважає, що це може бути вигідно політичним конкурентам.