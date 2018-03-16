Гройсман підтримав розрив економічних відносин з Росією

Кабінет міністрів готовий прийняти рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Росією.

Як написав у Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман, Росія повинна платити високу ціну за агресію проти України.

Як повідомив прем'єр у коментарі 112 Україна, Кабінет міністрів має намір на найближчому засіданні (21 березня) припинити дію Програми економічного співробітництва між Україною і Росією, підписану в 2011 році.

"Ми працюємо над тим, щоб переорієнтувати нашу економіку від тієї прив'язки, яку постійно нам нав'язувала Росія. Я дав доручення, ми зараз готуємо рішення уряду, думаю, в середу ми його приймемо, - про розірвання Програми економічного співробітництва, яка була укладена в 2011 році. Будемо робити все, щоб країна-агресор платила високу ціну за агресію в Україні", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що є економічний інтерес, який Україна шукає не на Сході, а на Заході.

"Не дозволимо Росії спекулювати на українському ринку. Наша політика полягає в тому, що ми будемо максимально розвивати власну економіку і будемо обмежувати і ліквідувати будь-яку співпрацю з країною-агресором", - наголосив Гройсман.

Відносно наслідків розривання економічних відносин прем'єр додав, що Україна тільки стане сильніше, а втрати Росії стануть очевидними.

Зазначений документ був підписаний 7 липня 2011 року в Москві. Він передбачає співпрацю двох країн у низці сфер, зокрема економіки, торгівлі, транспорту, курортно-рекреаційної, соціально-гуманітарної, прикордонної та інших. Дія Програми розрахована до 2020 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що торгово-економічні відносини з Росією повинні бути мінімізовані.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше МЗС України запропонував вийти з СНД і розірвати дружбу з Росією.