Гривню в Україні запровадили 24 роки тому: 5 цікавих фактів про національну валюту

Друк гривні відбувається на банкнотній фабриці Національного банку України.
Рівно 24 роки тому, 1 вересня 1996 року, в Україні було введено в обіг гривню. Історія валюти сягає часів Київської Русі та походить від назви стародавньої прикраси, а також вагової, лічильної та монетної одиниці, поширеної на території сучасної України.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував п'ять найцікавіших фактів про національну валюту українців.
Слово "гривна" походить від griiv'aa, що в перекладі з санскриту означає "потилиця". Так, що на шиї носили однойменні стародавні прикраси з золота або срібла. Гривня також була платіжно-грошовим поняттям у Київській Русі. Розрізнялися гривня срібла (вагова) і гривня кун (лічильна, що складалася з певної кількості монет).
Гривня вводилася в обіг двічі Pixabay
У ХХ столітті гривня вводилася в обіг двічі. Уперше – 1918 року, вдруге – в 1996-му. Перші гривні були надруковані в Канаді, український дисидент Левко Лук'яненко тоді був призначений послом у цій країні і попросив канадську діаспору допомогти Україні обзавестися власною валютою.
Зараз гривня – на 100% українська. Друк валюти відбувається на банкнотній фабриці Національного банку України, папір виробляється в Житомирській області.
2008 року комісія з естетики Міжнародного фінансового банку визнала українську гривню однією з п'яти найкрасивіших валют світу. Крім неї, в компанії призерів опинилися долари США і Австралії, євро і болгарський лев. Як відомо, дизайн гривні створили українські художники Василь Лопата та Борис Максимов.
Щороку Національний банк України вилучає з обігу близько 640 мільйонів купюр в зв'язку зі зносом. В основному це купюри номіналом до 20 гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ визнали, що заява Зеленського про долар по 30 грн могла вплинути на курс гривні.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!