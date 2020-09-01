Гривню в Україні запровадили 24 роки тому: 5 цікавих фактів про національну валюту

Рівно 24 роки тому, 1 вересня 1996 року, в Україні було введено в обіг гривню. Історія валюти сягає часів Київської Русі та походить від назви стародавньої прикраси, а також вагової, лічильної та монетної одиниці, поширеної на території сучасної України.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував п'ять найцікавіших фактів про національну валюту українців.

Цікаві факти про гривню

Слово "гривна" походить від griiv'aa, що в перекладі з санскриту означає "потилиця". Так, що на шиї носили однойменні стародавні прикраси з золота або срібла. Гривня також була платіжно-грошовим поняттям у Київській Русі. Розрізнялися гривня срібла (вагова) і гривня кун (лічильна, що складалася з певної кількості монет).

Гривня вводилася в обіг двічі Pixabay

У ХХ столітті гривня вводилася в обіг двічі. Уперше – 1918 року, вдруге – в 1996-му. Перші гривні були надруковані в Канаді, український дисидент Левко Лук'яненко тоді був призначений послом у цій країні і попросив канадську діаспору допомогти Україні обзавестися власною валютою.

Зараз гривня – на 100% українська. Друк валюти відбувається на банкнотній фабриці Національного банку України, папір виробляється в Житомирській області.

2008 року комісія з естетики Міжнародного фінансового банку визнала українську гривню однією з п'яти найкрасивіших валют світу. Крім неї, в компанії призерів опинилися долари США і Австралії, євро і болгарський лев. Як відомо, дизайн гривні створили українські художники Василь Лопата та Борис Максимов.

Щороку Національний банк України вилучає з обігу близько 640 мільйонів купюр в зв'язку зі зносом. В основному це купюри номіналом до 20 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НБУ визнали, що заява Зеленського про долар по 30 грн могла вплинути на курс гривні.

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