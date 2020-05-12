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12 травня • оновлено в 09:32
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Гривня зуміла зміцнитися за вихідні, а долар упав: актуальний курс валют на 12 травня

2.3т
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В Україні офіційний курс долара після вихідних упав. Національний банк установив гривню на 12 травня на позначці 26,81 грн/$. В останній банківський день перед вихідними американська валюта коштувала на 12 копійок більше.

Про це сказано на сайті НБУ.

Курс НБУ на 12 травня

100 доларів США – 2681 грн

100 євро – 2909 грн

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скріншот

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скріншот

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар

Купівля – 26,7 грн/$

Продаж – 27,025 грн/$

Євро

Купівля – 28,7 грн/€

Продаж – 29,27 грн/€

Гривня зуміла зміцнитися за вихідні, а долар впав: курс валют на 12 травня

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 26,95 грн/$

Продаж – 27,1 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скріншот

Євро

Купівля – 29,16 грн/€

Продаж – 29,23 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скріншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,0 грн/$

Продаж – 27,05 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скріншот

Євро

Купівля – 29,0 грн/€

Продаж – 29,10 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на найближчий тиждень буде коливатися близько вже звичної позначки в 27 грн/$.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня курс валют
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