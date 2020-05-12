Гривня зуміла зміцнитися за вихідні, а долар упав: актуальний курс валют на 12 травня

В Україні офіційний курс долара після вихідних упав. Національний банк установив гривню на 12 травня на позначці 26,81 грн/$. В останній банківський день перед вихідними американська валюта коштувала на 12 копійок більше.
Про це сказано на сайті НБУ.
Курс НБУ на 12 травня
100 доларів США – 2681 грн
100 євро – 2909 грн
Курс євро НБУ
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Курс долара НБУ
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*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар
Купівля – 26,7 грн/$
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Продаж – 29,27 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар
Купівля – 26,95 грн/$
Продаж – 27,1 грн/$
Курс долара в обмінниках
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Купівля – 29,16 грн/€
Продаж – 29,23 грн/€
Курс євро в обмінниках
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Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,0 грн/$
Продаж – 27,05 грн/$
Курс долара на чорному ринку
Скріншот
Євро
Купівля – 29,0 грн/€
Продаж – 29,10 грн/€
Курс євро на чорному ринку
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на найближчий тиждень буде коливатися близько вже звичної позначки в 27 грн/$.
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