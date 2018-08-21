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СвітСпорт

Гривня зміцниться: в НБУ розповіли про ситуацію на валютному ринку

1.9тЧитати новину російською

В Україні пропозиція іноземної валюти на ринку знову перевищила попит, що призведе до поступової стабілізації курсу гривні.

Падіння попиту дозволило Національному банку купити на міжбанку 17 млн доларів, які будуть спрямовані на поповнення валютних резервів України, повідомляє hromadske.

При цьому представники регулятора відзначили, що різке збільшення попиту на валюту було обумовлено збільшенням імпорту енергоресурсів (газу та нафтопродуктів), а також електроніки та інших товарів через збільшення платоспроможності населення.

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Зокрема, в липні українці купили в банках валюти на суму, еквівалентну 917,8 млн доларів, у той час як продали на 1,05 млрд доларів. За місяць попит виріс на 35,1%, в той час як продаж валюти банкам зріс лише на 11,1%.

"Дисбаланс на валютному ринку був обумовлений, перш за все, тимчасовим збільшенням попиту на іноземну валюту під впливом сезонних, ситуативних і психологічних чинників", - резюмували в НБУ.

При цьому глава "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Лавренчук в ефірі "Радіо НВ" заявив, що вважає об'єктивною оцінку НБУ про поточний стан валютного ринку.

За його словами, зараз навіть кілька зовнішніх угод підприємств (в результаті яких їм буде потрібно закупити або продати валюту на міжбанку) можуть істотно впливати на ринок і курс гривні.

Лавренчукзазначив, що Україні ще кілька років потрібна буде підтримка МВФ і інших інститутів, які збалансували б зовнішні валютні зобов'язання країни і дозволили збільшити резерви. Після цього, великі угоди вже не призводитимуть до різких коливань курсу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що буде з курсом долара в Україні восени.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкт
НБУ
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