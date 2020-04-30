Гривня вперше за карантин сильно зміцнилася: названо новий курс долара
Довідковий курс долара на 30 квітня опустився до 26,97 грн. На такій низькій позначці валюта зафіксувалася вперше з моменту найсильнішого падіння гривні після введеного по всій країні карантину через пандемію коронавірусу.
Про це сказано на сайті НБУ.
Так, курс долара знизився на 7 копійок за добу. Євро водночас зупинилося на рівні 29,24 грн – знизилося на 18 копійок.
Курс Нацбанку на 30 квітня
100 доларів США – 2697 грн
100 євро – 2924 грн
*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Курс валют в українських банках
Долар
Купівля – 27,08 грн/$
Продаж – 27,13 грн/$
Євро
Купівля – 29,40 грн/€
Продаж – 29,46 грн/€
Курс валют в українських обмінниках
Долар
Купівля – 27,02 грн/$
Продаж – 27,20 грн/$
Євро
Купівля – 29,12 грн/€
Продаж – 29,39 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,09 грн/$
Продаж – 27,15 грн/$
Євро
Купівля – 29,17 грн/€
Продаж – 29,25 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:
долар – 27,04 грн;
євро – 29,42 грн.
В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.