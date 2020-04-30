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30 квітня • оновлено в 09:09
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Гривня вперше за карантин сильно зміцнилася: названо новий курс долара

2.1т
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Довідковий курс долара на 30 квітня опустився до 26,97 грн. На такій низькій позначці валюта зафіксувалася вперше з моменту найсильнішого падіння гривні після введеного по всій країні карантину через пандемію коронавірусу.

Про це сказано на сайті НБУ.

Так, курс долара знизився на 7 копійок за добу. Євро водночас зупинилося на рівні 29,24 грн – знизилося на 18 копійок.

Курс Нацбанку на 30 квітня

100 доларів США – 2697 грн

100 євро – 2924 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Курс валют в українських банках

Долар

Купівля – 27,08 грн/$

Продаж – 27,13 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Євро

Купівля – 29,40 грн/€

Продаж – 29,46 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс валют в українських обмінниках

Долар

Купівля – 27,02 грн/$

Продаж – 27,20 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Євро

Купівля – 29,12 грн/€

Продаж – 29,39 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,09 грн/$

Продаж – 27,15 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 29,17 грн/€

Продаж – 29,25 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:

  • долар – 27,04 грн;

  • євро – 29,42 грн.

В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро курс валют гривня
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Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
це не гривня зміцнилася а трохи просів долар до основних світових валют і не видавайте бажане за дійсне.
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