Гривня вперше за карантин сильно зміцнилася: названо новий курс долара

Довідковий курс долара на 30 квітня опустився до 26,97 грн. На такій низькій позначці валюта зафіксувалася вперше з моменту найсильнішого падіння гривні після введеного по всій країні карантину через пандемію коронавірусу.

Про це сказано на сайті НБУ.

Так, курс долара знизився на 7 копійок за добу. Євро водночас зупинилося на рівні 29,24 грн – знизилося на 18 копійок.

Курс Нацбанку на 30 квітня

100 доларів США – 2697 грн

100 євро – 2924 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

Курс валют в українських банках

Долар

Купівля – 27,08 грн/$

Продаж – 27,13 грн/$

Курс долара в банках Скриншот

Євро

Купівля – 29,40 грн/€

Продаж – 29,46 грн/€

Курс євро в банках Скриншот

Курс валют в українських обмінниках

Долар

Купівля – 27,02 грн/$

Продаж – 27,20 грн/$

Курс долара в банках Скриншот

Євро

Купівля – 29,12 грн/€

Продаж – 29,39 грн/€

Курс євро в обмінниках Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,09 грн/$

Продаж – 27,15 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скриншот

Євро

Купівля – 29,17 грн/€

Продаж – 29,25 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 квітня НБУ встановив довідковий курс валют на такому рівні:

долар – 27,04 грн;

євро – 29,42 грн.

В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.

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