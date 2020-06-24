Гривня сильно подорожчала до долара, але обвалилася до євро

Довідковий курс долара в Україні на 24 червня встановився на позначці 26,60 грн. Так, він знизився на 6 копійок за вихідні.

Євро до того ж також подорожчало на 13 копійок і встановилося на позначці 30,12 грн.

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 24 червня

100 доларів США – 2660 грн (-6 коп.)

100 євро – 3012 грн (+13 коп.)

Курс валют на 24 червня (Сайт НБУ)

Курс валют на 24 червня (Сайт НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 26,49 грн/$

Продаж – 26,72 грн/$

Курс валют на 24 червня (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,8 грн/€

Продаж – 30,2 грн/€

Курс валют на 24 червня (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,61 грн/$

Продаж – 26,70 грн/$

Курс валют на 24 червня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 30,13 грн/€

Продаж – 30,23 грн/€

Курс валют на 24 червня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,62 грн/$

Продаж – 26,79 грн/$

Курс валют на 24 червня Мінфін

Євро:

Купівля – 29,85 грн/€

Продаж – 30,0 грн/€

Курс валют на 24 червня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 23 червня було встановлено на позначці 26,66 грн. Так, він знизився на 5 копійок порівняно з понеділком.

Євро до того ж також подешевшало на 10 копійок і зупинилося на позначці 29,89 грн.