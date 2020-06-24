Гривня сильно подорожчала до долара, але обвалилася до євро
Курс долара в Україні (Фото: колаж Обозреватель)
Довідковий курс долара в Україні на 24 червня встановився на позначці 26,60 грн. Так, він знизився на 6 копійок за вихідні.
Євро до того ж також подорожчало на 13 копійок і встановилося на позначці 30,12 грн.
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 24 червня
100 доларів США – 2660 грн (-6 коп.)
100 євро – 3012 грн (+13 коп.)
Курс валют на 24 червня (Сайт НБУ)
Курс валют на 24 червня (Сайт НБУ)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 26,49 грн/$
Продаж – 26,72 грн/$
Курс валют на 24 червня (Мінфін)
Євро:
Купівля – 29,8 грн/€
Продаж – 30,2 грн/€
Курс валют на 24 червня (Мінфін)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,61 грн/$
Продаж – 26,70 грн/$
Курс валют на 24 червня kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 30,13 грн/€
Продаж – 30,23 грн/€
Курс валют на 24 червня kurs.com.ua
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,62 грн/$
Продаж – 26,79 грн/$
Курс валют на 24 червня Мінфін
Євро:
Купівля – 29,85 грн/€
Продаж – 30,0 грн/€
Курс валют на 24 червня Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 23 червня було встановлено на позначці 26,66 грн. Так, він знизився на 5 копійок порівняно з понеділком.
Євро до того ж також подешевшало на 10 копійок і зупинилося на позначці 29,89 грн.