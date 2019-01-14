Гривня різко впала в ціні: оприлюднені сумні дані

За 2018 рік гривня втратила 8,93% своєї купівельної спроможності, це 15 місце в рейтингу найбільших втрат у рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав економіст, який керує приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він опублікував оновлені дані щодо зміни купівельної спроможності гривні за роками.

Як зазначив експерт, від початку введення в оборот українська валюта втратила 93,43% своєї купівельної спроможності.

Найбільші втрати сталися за наступні роки:

2015 -30,22% 2000 -20,51% 2014 -19,94% 2008 -18,23% 1998 -16,67% 1999 -16,11% 2007 -14,24% 2017 -12,05% 2016 -11,03% 2004 -10,95% 2009 -10,95% 2006 -10,39% 2005 -9,34% 1997 -9,17% 2018 -8,93% 2010 -8,34% 2003 -7,58% 2001 -5,75% 2011 -4,40% 2013 -0,50%

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

У 2012 і 2002 роках відбулося збільшення купівельної спроможності гривні на 0,20% і 0,60% відповідно.

Ілюстрація. Гривня Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко озвучив прогноз на курс долара до гривні в 2020 році.

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