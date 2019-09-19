На українців чекає новий курс долара: аналітик розкрив вартість до кінця року

В Україні після значного зміцнення гривні до кінця року очікується девальвація в межах 27,5 гривень за долар (зараз 24,5 грн/$).

Як пояснив у коментарі OBOZREVATEL експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, наразі гривня укріпилася завдяки збору та експорту сільськогосподарської продукції. До того, ж за словами експерта, послаблення долару відбувається в усьому світі.

"Уповільнення світової економіки, яке відбувається, не грає на руку здорожчанню долара. Це, теоретично, може призвести до падіння цін на світову продукцію в доларовому еквіваленті. Тому виникають такі собі бізнесові настрої, які не дозволяють набирати долару обертів", – каже він.

Проте вже скоро ситуація в Україні може змінитися, однією з причин зниження гривні стане активна закупівля енергоносіїв під час підготовки до опалювального сезону. Окрім того, взимку стане відомим рішення щодо можливості транзиту російського газу через Україну. В цей самий період Мінфіну треба буде повернути кошти за перевищений ліміт за випущеними внутрішніми та зовнішніми облігаціями у розмірі понад 60 млрд гривень.

"Я прогнозую, що гривня в будь-якому разі просяде, але не більше ніж 27,5 гривень за долар. Але може буде і гірша ситуація", – заявив Киян.

Як повідомив OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара склав 29,08 грн/$, зазначається в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсуспрогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

При цьому гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні до американської валюти при купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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