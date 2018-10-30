Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розповів, що обурює аграріїв.

"Вони бачать несправедливість, коли великим аграрним концернам, олігархам, які отримують мільйонні прибутки, надають підтримку з державного бюджету. Людей це хвилює", — заявив Гриценко в ефірі каналу "Експо TV" після зустрічі з представниками аграрного сектора у Черкасах.

Він додав, що підприємців також обурюють невигідні умови кредитування під 32% і розмови, які йдуть щодо ринку землі.

"Ми розуміємо, наскільки це душить бізнес. Про ринок землі говорять ті, хто жодного ринку не хоче, а хоче базару землі. Щоб швидко, у кого є мільярди, їх скупити", — наголосив Гриценко.

Політик додав, що у тих фермерів, з якими він спілкувався, немає мільярдів, але вони хочуть, щоб у селах була механізація, школа, щоб у них жили не тільки пенсіонери, а й молодь.

"Вони готові докладати зусиль. Ми вийшли на ті завдання, які треба вирішити владі, я їх зафіксував. І на ті завдання, які треба вирішити на рівні бізнесу шляхом самоорганізації", — підсумував Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман у червні припустив, що українські фермери зможуть отримати право продавати і купувати землю, але не іноземці.