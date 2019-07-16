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Гриценко пояснив, як Україні отримати найбільші прибутки від експорту

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Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що Україна має експортувати не сировину, а готовий продукт із високою доданою вартістю заради отримання найбільших прибутків.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ZIK, передає пресслужба політсили у Facebook.

"Мінагрополітики зараз звітує про рекордний експорт зерна 50,4 млн тонн. Але не зерно нам треба експортувати, Україна має виробляти й експортувати продовольчу продукцію, готові товари з високою доданою вартістю. Бо колонія експортує зерно. Я хочу, щоб ми були продовольчою метрополією. Щоб ми експортували, а насамперед виробляли для себе, аграрну продукцію, щоб додана вартість, підприємства, наука були не в Німеччині чи в Ізраїлі, а були у нас. Щоб у селах була молодь, а не лише доживали пенсіонери, чиї діти виїздять у міста чи по світу в пошуках роботи", – пояснив Гриценко.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
Економіка України Експорт
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Мечта очень хорошая, но это мечта.
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что Украина должна экспортировать не сырье, а готовый продукт с высокой добавленной стоимостью ради получения наибольших прибылей. Гений!!! Героя Украины ему и СУГС 3 раза!!!
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Morjakov Alex, И тебе тоже, фитиль в зад, москаль контуженный.
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Продать берцы со всех складов ВСУ...И какая манда родила это дерьмо
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