Гриценко пояснив, як Україні отримати найбільші прибутки від експорту

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що Україна має експортувати не сировину, а готовий продукт із високою доданою вартістю заради отримання найбільших прибутків.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ZIK, передає пресслужба політсили у Facebook.

"Мінагрополітики зараз звітує про рекордний експорт зерна 50,4 млн тонн. Але не зерно нам треба експортувати, Україна має виробляти й експортувати продовольчу продукцію, готові товари з високою доданою вартістю. Бо колонія експортує зерно. Я хочу, щоб ми були продовольчою метрополією. Щоб ми експортували, а насамперед виробляли для себе, аграрну продукцію, щоб додана вартість, підприємства, наука були не в Німеччині чи в Ізраїлі, а були у нас. Щоб у селах була молодь, а не лише доживали пенсіонери, чиї діти виїздять у міста чи по світу в пошуках роботи", – пояснив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 43% українців вважають, що у наступному складі Верховної Ради має бути Гриценко.

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