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Гриценко назвав причини падіння гривні

9.1тЧитати новину російською

Знецінення гривні пов'язане з "ігрищами", які веде уряд України.

Таку заяву в ефірі ТРК "Град" (Одеса) зробив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

"Чому падає гривня? Якщо зовсім відверто, то вона ще тримається. Хто читав Закон "Про бюджет" на 2018 рік, там закладений середній курс гривні 29,3. Зараз менший", - зауважив політик.

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На його думку, основна причина полягає в тому, що "йдуть ігрища" Кабінету міністрів, які переслідують дві мети. Перша - "бажання уряду обвалити гривню для того, щоб швидше наповнити бюджет і розрахуватися з пенсіонерами і вчителями".

Друга причина полягає в тому, що на початку вересня Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду суму близько 800 мільйонів доларів в рахунок погашення кредиту. "І там (в уряді. - Ред.) всі бігають по потолку, де їх взяти. Хочуть взяти нові гроші, щоб виплатити старі. Получається заколдованный круг", - констатував Гриценко.

У той же час він запевнив: грошей у країні достатньо, "ми топчемося по грошам". На думку політика, щоб знайти необхідні ресурси, треба "зробити нормальну митницю, зробити нормальний суд".

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"Там, де підприємець змушений платити на кожному кроці, він, відповідно, не доплачує зарплату, він, відповідно, не впливає на внутрішній попит, відповідно, потім провалюється гривня і все решта", - пояснив Гриценко.

У ситуації, що склалася він порадив владі "не врать и не воровать", а пересічним громадянам інвестувати кошти в "людський капітал" - "здоров'я, освіту, світогляд". "Врешті-решт ми налагодимо ситуацію, прийдуть інвестиції і буде підніматися економіка. Але для того потрібно, щоб люди, їхній розум, їхні руки були готові швидко включилися в ту роботу", - пояснив політик.

Як писавOBOZREVATEL, Рада Національного банку України пояснив падіння курсу гривні в кінці липня зростанням попиту на іноземну валюту на безготівковому ринку.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Курс валютдевальвація гривні
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Об'єкт
Кабінет Міністрів України
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
причины падения гривни те ,что такие страны нужны для амортизации штатам,и развивающиеся страны уже развиваются на моей памяти лет полста и будут дальше благополучно развиваться на благо штатов ..идиоты .
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