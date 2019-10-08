"Гребуть усіх, нікого не хвилює": у переписі населення в "ДНР" виплив цікавий нюанс

Перепис населення, який проходить у "ДНР", здійснюється задля продовження російського фінансування "держави", а також для переходу під "республіканську" власність порожнього житла в регіоні.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, окупаційна влада вже ухвалила відповідний документ, згідно з яким майно, що має власника, переходить під їхній контроль.

Скріншот

"ДНР"

"Ніяких документів для перепису не вимагають. Гребуть усіх під одну гребінку, звідси ти чи ні – нікого не хвилює. Для кількості всі зійдуть. Ніхто в "керівництві ДНР" не хоче скорочення фінансової допомоги від Росії. Щодо майна, то якщо у нього немає власника або він невідомий, така знахідка визнається нічиєю і теж переходить у власність "республіки", – підкреслив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "спецслужби ДНР" почали шукати т. з. зрадників "русского міра" і потенційних перебіжчиків на бік України серед місцевих терористів.

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