"Грандіозний провал": Росію попередили про початок нової епохи

Скандал з колишнім інвестиційним банком "Трійка Діалог", який брав участь у масштабних схемах відмивання грошей і виведення з Росії близько 4,5 млрд доларів, викликав падіння акцій найбільших західних банків і показав, що Москва стала токсичною.

"Це вже нове попередження про те, що гравці епохи постмодерну, включаючи і західних фінансових регуляторів, будуть платити за свої тодішні успіхи. І в цю ціну увійде не тільки обнулення колишніх репутацій, але і відмова світових фінансових інститутів мати з Росією справи", – пише російський публіцист Лілія Шевцова в блозі OBOZREVATEL .

За її словами, в світі наступає час чорно-білого пейзажу – "хто не з нами, той проти нас".

"Ніяких відтінків сірого. Схильні до компромісів, європейці, звичайно, будуть намагатися зберегти розмитість правил. Але їм навряд чи вдасться уникнути пресингу з боку світового поліцейського, який хоче піти на спокій. Але ніяк не може. Ось зараз ми можемо спостерігати, як США намагаються змусити Європу і перш за все Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2", – повідомила Шевцова.

Публіцист підкреслила, що для Росії починається нова геополітика.

"Парадокс у тому, що Кремль сам завершив славний час, коли можна було смикати Захід за хвіст в упевненості, що цивілізація не здатна на відповідь. Помилка гідна увійти в підручники, як приклад грандіозного політичного провалу", – резюмувала Шевцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.

Припускається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий оборот, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. Того ж року Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, із якими вона обмінювалася великими сумами.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій обсягом 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям із близького оточення Путіна — його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank засвідчили, що у період із 2007 по 2015 роки німецький банк у цілому обробив приблизно 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих транзакцій, пов'язаних із Danske Bank.

Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводить власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через данський банк.

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