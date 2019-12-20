Закрили 5300 гральних закладів за пару годин: поліція озвучила рекордні результати облави по Україні

Співробітники Національної поліції України, виконуючи вказівку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в п'ятницю, 20 грудня, виявили та припинили діяльність близько 5300 гральних закладів.

Про це повідомляє пресслужба правоохоронців. Відзначається, що було вилучено 2,3 тисячі комп'ютерної техніки на 50 мільйонів гривень (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"На даний час функціонує 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи в постійному режимі здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо профілактики незаконного грального бізнесу", – розповів начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт.

Також правоохоронці налагодили роботу з органами місцевої влади щодо зовнішньої реклами зазначених установ. Тому відразу проводиться і її демонтаж.

"У країні налічувалося всього близько 5300 незаконних гральних закладів, у тому числі і лотереї, які відтепер Постановою Кабінету Міністрів втратили можливість працювати в законному полі. Також мова йде і про букмекерські контори, казино та інших гральні заклади", – додав Околіт.

"Розуміємо, що установи, які раніше були в правовому полі – це стосується лотерей – припинили свою діяльність і закрилися. Це було встановлено при об'їзді наших мобільних груп", – запевнили в поліції.

Про проведену роботу відзвітувала також пресслужба поліції Києва. Відзначається, що правоохоронці виявили порушення в 20 гральних закладах столиці. При цьому незаконні заклади були виявлені в різних районах столиці.

Всього за добу в Києві було вилучено 428 одиниць комп'ютерної техніки з встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор, 32 гральних автомати та 6 одиниць іншого грального обладнання. Також були вилучені гральні столи, фішки та грошові кошти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 20 грудня, прийняв постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.

Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16:00 п'ятниці, 20 грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада закриває всі гральні зали через провальне голосування у Верховній Раді за легалізацію грального бізнесу.

Дивіться відео на тему:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!