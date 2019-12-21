Зеленський знищив гральну мафію? Чи працюють однорукі бандити в містах України

В Україні оголосили тотальну війну нелегальному гральному бізнесу після провалу голосування у Верховній Раді закону про легалізацію. Президент Володимир Зеленський злий, а прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова МВС Арсен Аваков пообіцяли повністю зачистити всі незаконні точки по країні.

І, судячи з усього, їх обіцянки виконано. OBOZREVATEL особисто перевірив, чи закрилися незаконні точки з автоматами. Що з цього вийшло – читайте в матеріалі.

Кінець підпільним одноруким бандитам?

Під час перевірок станом на суботу, 21 грудня, вилучено 4,5 тисячі одиниць грального обладнання, вартість якого перевищує 51 млн гривень. Саме про такі цифри рапортують у Міністерстві внутрішніх справ. Аналогічні рейди проводить і Служба безпеки України.

"Всього припинено діяльність 5300 гральних закладів. У правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри в покер, 247 ігрових автоматів, 3715 одиниць комп'ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп'ютерного обладнання. За фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за статтею "Зайняття гральним бізнесом", – ідеться в повідомленні.

Журналісти OBOZREVATEL вирушили по декількох точках гральних закладів у Києві. Як виявилося, вони дійсно закриті. На багатьох висять таблички, де вказано, що заклад не працює.

Відео перевірки можна подивитися нижче:

Закриті гральні точки

Закриті гральні точки

Особливо заповзятливі власники гральних автоматів уже виставляють на OLX пропозиції про продаж приміщень. "Продам лотерейний клуб Космолот, прохід 1 млн – 1,5 млн, продаж у зв'язку що я перебуваю в іншому місті і контролювати не зручно, показники дуже гарні", – йдеться в оголошенні (орфографія автора збережена. – Ред).

Інформація про продаж місця Скріншот

Чому перевірка почалася саме зараз?

Ще у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував легалізацію грального бізнесу в Україні. Після цього до Верховної Ради було подано 10 законопроєктів, як від монобільшості, так і від Кабінету міністрів та опозиційних політсил.

Довкола кожної ідеї було досить багато ажіотажу, у першу чергу через різного роду лобістів як у фракції "Слуга народу", так і в Офісі президента. OBOZREVATEL детально писав про це раніше.

Але ухвалити рішення щодо законопроєкту у "слуг народу" не вийшло. В останні дні роботи парламенту народні обранці не змогли ухвалити проєкт закону. Він був відправлений на доопрацювання в комітет і повторне перше читання.

Документ пропонував обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонувалося встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Також передбачалося створення спеціальних гральних зон для казино і залів ігрових автоматів: для казино – це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.

Наступного дня після провалу ініціативи Володимира Зеленського, 20 грудня, Кабінет міністрів ухвалив постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні. За словами прем'єр-міністра, члени уряду проголосували за скасування низки положень щодо розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах.

Зокрема, тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей. Глава МВС Арсен Аваков же встановив крайній термін роботи всіх підпільних казино – 16:00, 20 грудня. У результаті спецоперації закриті тисячі точок по всій країні.

Легалізація ігорного бізнесу в Україні Pinterest

Експерти ж ставляться до ідеї повністю побороти незаконні автомати скептично. Але це може допомогти підштовхнути нардепів проголосувати за легалізацію, вважає Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

"Ми всі розуміємо, що є проблема і її потрібно якось вирішувати. Якщо парламент на себе не може взяти відповідальність – легалізувати гральний бізнес, або заборонити його – то цілком логічно, що цим повинен зайнятися хтось інший. Можливо, такий крок Кабміну підштовхне депутатів щось ухвалити з цього приводу.

Я не впевнений, що у них вийде якось побороти це. Стільки років вони існують і ми розуміємо, що там є й інтерес членів Кабміну у цьому всьому. Чесно кажучи, я здивуюся, якщо у них вийде", – зізнався в коментарі OBOZREVATEL Паращій.

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