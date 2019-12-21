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21 грудня • оновлено в 19:58
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Журналіст Всі статті автора

Зеленський знищив гральну мафію? Чи працюють однорукі бандити в містах України

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В Україні оголосили тотальну війну нелегальному гральному бізнесу після провалу голосування у Верховній Раді закону про легалізацію. Президент Володимир Зеленський злий, а прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова МВС Арсен Аваков пообіцяли повністю зачистити всі незаконні точки по країні.

І, судячи з усього, їх обіцянки виконано. OBOZREVATEL особисто перевірив, чи закрилися незаконні точки з автоматами. Що з цього вийшло – читайте в матеріалі.

Кінець підпільним одноруким бандитам?

Під час перевірок станом на суботу, 21 грудня, вилучено 4,5 тисячі одиниць грального обладнання, вартість якого перевищує 51 млн гривень. Саме про такі цифри рапортують у Міністерстві внутрішніх справ. Аналогічні рейди проводить і Служба безпеки України.

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"Всього припинено діяльність 5300 гральних закладів. У правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри в покер, 247 ігрових автоматів, 3715 одиниць комп'ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп'ютерного обладнання. За фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за статтею "Зайняття гральним бізнесом", – ідеться в повідомленні.

Журналісти OBOZREVATEL вирушили по декількох точках гральних закладів у Києві. Як виявилося, вони дійсно закриті. На багатьох висять таблички, де вказано, що заклад не працює.

Відео перевірки можна подивитися нижче:

Закриті гральні точки

Закриті гральні точки

Закриті гральні точки

Закриті гральні точки

Особливо заповзятливі власники гральних автоматів уже виставляють на OLX пропозиції про продаж приміщень. "Продам лотерейний клуб Космолот, прохід 1 млн – 1,5 млн, продаж у зв'язку що я перебуваю в іншому місті і контролювати не зручно, показники дуже гарні", – йдеться в оголошенні (орфографія автора збережена. – Ред).

Інформація про продаж місця

Інформація про продаж місця

Скріншот

Чому перевірка почалася саме зараз?

Ще у вересні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував легалізацію грального бізнесу в Україні. Після цього до Верховної Ради було подано 10 законопроєктів, як від монобільшості, так і від Кабінету міністрів та опозиційних політсил.

Довкола кожної ідеї було досить багато ажіотажу, у першу чергу через різного роду лобістів як у фракції "Слуга народу", так і в Офісі президента. OBOZREVATEL детально писав про це раніше.

Але ухвалити рішення щодо законопроєкту у "слуг народу" не вийшло. В останні дні роботи парламенту народні обранці не змогли ухвалити проєкт закону. Він був відправлений на доопрацювання в комітет і повторне перше читання.

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Документ пропонував обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонувалося встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Також передбачалося створення спеціальних гральних зон для казино і залів ігрових автоматів: для казино – це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів – готелі від трьох зірок.

Наступного дня після провалу ініціативи Володимира Зеленського, 20 грудня, Кабінет міністрів ухвалив постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні. За словами прем'єр-міністра, члени уряду проголосували за скасування низки положень щодо розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах.

Зокрема, тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей. Глава МВС Арсен Аваков же встановив крайній термін роботи всіх підпільних казино – 16:00, 20 грудня. У результаті спецоперації закриті тисячі точок по всій країні.

Легалізація ігорного бізнесу в Україні

Легалізація ігорного бізнесу в Україні

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Експерти ж ставляться до ідеї повністю побороти незаконні автомати скептично. Але це може допомогти підштовхнути нардепів проголосувати за легалізацію, вважає Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

"Ми всі розуміємо, що є проблема і її потрібно якось вирішувати. Якщо парламент на себе не може взяти відповідальність – легалізувати гральний бізнес, або заборонити його – то цілком логічно, що цим повинен зайнятися хтось інший. Можливо, такий крок Кабміну підштовхне депутатів щось ухвалити з цього приводу.

Я не впевнений, що у них вийде якось побороти це. Стільки років вони існують і ми розуміємо, що там є й інтерес членів Кабміну у цьому всьому. Чесно кажучи, я здивуюся, якщо у них вийде", – зізнався в коментарі OBOZREVATEL Паращій.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Арсен Аваков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Куни Чан
Куни Чан
Вангую что скоро веся индустрия превратится в "ставки на спорт", в РФ ваши уроженцы на этом хорошо раскрутились
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Ха-ха Зеленский уничтожил, смеяться после слова Лопата. Только что прошол мимо пары мегалохов и космолохов
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Однорукие бaндиты -это инвалиды АТО?
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Xristen Aleks
Xristen Aleks
Tapasenko 0leg, это ты.
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