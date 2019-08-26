"Грає на руку Росії": в діях Трампа помітили критичний для України нюанс

Сварячись з Данією через невдалу спробу придбання Гренландії, президент США Дональд Трамп діє в інтересах Росії.

Про це сказано в матеріалі Die Welt, передає ІноТВ. Як зазначено, данці єдині наразі, хто перешкоджає будівництву газопроводу в обхід України "Північний потік - 2". Тому якщо вони передумають, Вашингтон виявиться в програшній ситуації, водночас Москві подібні розбіжності між США і Данією підуть тільки на користь.

"Для американських дипломатів це вже достатня причина, щоб бути з вірними союзниками помягче. Але не для Дональда Трампа. Коли прем'єр-міністр Данії назвала абсурдною його пропозицію про покупку Гренландії, Трамп відреагував, як уперта дитина, і скасував запланований на 2 і 3 вересня візит в країну", – пише німецька газета.

Автор зазначає, що добробут і безпека України значною мірою залежить від того, наскільки довго данцям вдаватиметься перешкоджати будівництву "Північного потоку - 2". З вересня Москва і Київ повинні вести переговори з приводу нової угоди про транзит російського газу, а тому стійкість української позиції в істотній мірі залежить від того, чи може Росія покластися на альтернативний маршрут у вигляді нового газопроводу.

"Мова йде про мільярди для українського державного бюджету - це гроші, які мають важливе значення для стабільності і міцності російського противника. Це вже в достатній мірі визначає зацікавленість США в тому, щоб якомога активніше затягувати будівництво російського газопроводу. Той факт, що американці хочуть самі постачати в Європу свій зріджений газ, тільки підсилює опір проекту "Північний потік - 2", – повідомляється в статті.

Відзначається, що до сих пір у США не було важелів тиску, що дозволяють їм пригальмувати реалізацію проекту. Нове регулювання ЄС, яке мало уповільнити будівництво російського газопроводу, поки не принесло особливих результатів.

"Навпаки, надзвичайно ефективними виявилися данці. Їм вдалося затягнути будівельні роботи на місяці. Коли підрядники будівництва газопроводу запросили дозвіл на прокладку труб через територіальні води Данії, місцевий парламент відразу прийняв закон, що надає міністрові закордонних справ право вето. Але міністр мовчав протягом декількох місяців, а будівельні роботи довелося заморозити в очікуванні його вердикту", – пояснює автор статті.

Трамп грає на руку Росії kp.ru

До недавнього часу данці могли бути впевнені в тому, що США їм вдячні. Колишній держсекретар Рекс Тіллерсон раніше привітав зусилля Копенгагена і висловлював надію на те, що Данія і надалі продовжить "використовувати свій суверенний авторитет для відмови "Північному потоку - 2" в запрошеному дозволі на будівництво".

Іншими словами, Данія з її 6 млн населення була на хорошому рахунку у США, пояснює німецька газета. Однак минулого тижня Трамп, недовго думаючи, змінив ситуацію, дорікнув главі уряду Данії в тому, що вона "підло" відреагувала на його пропозицію про покупку Гренландії.

"Якби Данія схилялася до такої ж "інфантильної зовнішньої політики", як Дональд Трамп, вона б одразу взялася мстити і видала б Росії дозвіл на будівництво "Північного потоку - 2". Чому данці повинні продовжувати ручатися головою за такого союзника? Тоді "Газпром" виявився б в суперечці через Гренландії третьою стороною, яка витягає користь з чужого конфлікту", – відзначає видання.

Втім, за даними видання, такий варіант розвитку подій малоймовірний. Як пояснює автор статті, Копенгаген виступає проти будівництва російського газопроводу і за власними міркуваннями, а не тільки з волі американців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" втратить понад $740 млн через затримки при будівництві "Північного потоку-2". Причина – в позиції Данії, яка блокує роботи в своїх територіальних водах.

"Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників в Росії з споживачами в Європі в обхід транзитних країн (в тому числі України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газопровід до кінця 2019 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

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