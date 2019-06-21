ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Obozrevatel
Obozrevatel
СайтВсі статті автора

Грабіж українців: OBOZREVATEL закликає Зеленського зупинити свавілля Фукса

4.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський повинен зупинити цинічну аферу російсько-українського олігарха Павла Фукса з київським метрополітеном.

Скандальне і дуже сумнівне рішення суду на користь ділка, а також невигідна для столиці мирова угода призвели до того, що компанія Фукса продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а після зажадала штраф, пеню й "коригування" на загальну суму приблизно 1,9 млрд грн.

Схема б'є не тільки по комунальному підприємству, а й по гаманцях кожного, хто спускається в столичне метро. Фактично людям доводиться щоразу платити "податок" на аферу Фукса.

Чому потрібно зупинити свавілля путінського олігарха – в матеріалі OBOZREVATEL.

Київський метрополітен входить до трійки найбільш збиткових комунальних підприємств. Великою мірою саме через "борг" Павлу Фуксу.

За рік метро столиці провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок). І з кожної такою поїздки в кишеню російського олігарха потрапляє 2 грн.

Павло Фукс

Павло Фукс

У чому суть схеми

Компанія Фукса в 2010-2013 роках видала метро в лізинг вагони, які й без того продавали зі 100-відсотковою націнкою. Через декілька років зажадала від комунального підприємства 365,9 млн грн за сам товар, а крім цього – відсотки, "інфляційні витрати", пеню і так зване "коригування". В результаті набралося приблизно 1,9 млрд грн.

1 млрд київський метрополітен, згідно з офіційними даними, виплатив. Як стало відомо OBOZREVATEL, ще 500 млн також перераховані олігархові, однак про це ще не оголошено публічно. І 400 млн все ще висять непосильним тягарем на комунальному підприємстві та звичайних пасажирах.

Новини
Залишився в дурнях: як Фукса розвели на $200 тисяч. Ексклюзивний документ

До речі, доля "боргу" перебувала на розгляді в Господарському суді міста Києва. Рішення, які в подальшому стали доленосними і, по суті, дали зелене світло на "законний грабіж", ухвалювалися суддею Господарського суду Вадимом Босим. У його багажі – сумнівні судові вердикти й "ні кола, ні двора", "секретна" інформація про притягнення до відповідальності за хуліганство, восьмирічне церковне навчання і, схоже, фіктивне розлучення. В результаті метрополітену довелося підписати з олігархом невигідну мирову угоду.

Скільки насправді коштують "вагони Фукса"

У 2013-2014 роках, згідно з інформацією аудиторської служби, середня вартість вагона, який закуповував Київський метрополітен, була на рівні 9,6-11,5 млн грн. У той час як "Укррослізинг" Фукса продав метрополітену вагони за середньою ціною майже 13 млн.

Грабіж українців: OBOZREVATEL закликає Зеленського зупинити свавілля Фукса

Крім того, як встановила аудиторська служба, договір із "Укррослізингом" підписали в 2009-му, а компанія була створена зі статутним капіталом 20,6 тис. грн у кінці 2008 року.

Підписання договору із зазначеною компанією, за даними аудиторської служби, призвело до втрати коштів у розмірі 770,8 млн грн. "Зокрема винагорода "Укррослізингу" – 590,8 млн грн, що забезпечує" космічну рентабельність", – йдеться в звіті аудиторів. І це до того, як компанія додатково "вибила" з метрополітену ще 1,9 млрд грн.

Новини
Організував Фукс: у Києві "накрили" героїновий картель

Що цікаво, норма "про коригування", яка дозволила отримати 1,1 млрд грн, з'явилася в договорі тільки через декілька місяців після того, як підписали основний документ. Фактично комунальне підприємство столиці зобов'язалося виплатити приватній компанії всі можливі витрати, переглянути ціни з урахуванням подорожчання долара.

Це призвело до подорожчання вартості проїзду в метрополітені та відсутності коштів на оновлення рухомого складу, ремонт ескалаторів і станцій.

OBOZREVATEL неодноразово звертався до правоохоронних органів – НАБУ, ГПУ, САП – із закликом розібратися в ситуації і зупинити свавілля Фукса, однак безрезультатно. Що не дивно, адже таку нахабну схему неможливо було провернути без сприяння і прикриття з боку вищих посадових осіб.

Тепер же ми звертаємося до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимира Зеленського, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість та зупинити грабіж українців Фуксом – заблокувати виплату решти 400 млн грн і в судовому порядку повернути 1,5 млрд грн метрополітену.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
ObozrevatelObozrevatel
Особа
Павло Фукс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel