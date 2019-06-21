Грабіж українців: OBOZREVATEL закликає Зеленського зупинити свавілля Фукса

Президент України Володимир Зеленський повинен зупинити цинічну аферу російсько-українського олігарха Павла Фукса з київським метрополітеном.

Скандальне і дуже сумнівне рішення суду на користь ділка, а також невигідна для столиці мирова угода призвели до того, що компанія Фукса продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а після зажадала штраф, пеню й "коригування" на загальну суму приблизно 1,9 млрд грн.

Схема б'є не тільки по комунальному підприємству, а й по гаманцях кожного, хто спускається в столичне метро. Фактично людям доводиться щоразу платити "податок" на аферу Фукса.

Чому потрібно зупинити свавілля путінського олігарха – в матеріалі OBOZREVATEL.

Київський метрополітен входить до трійки найбільш збиткових комунальних підприємств. Великою мірою саме через "борг" Павлу Фуксу.

За рік метро столиці провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок). І з кожної такою поїздки в кишеню російського олігарха потрапляє 2 грн.

Павло Фукс

У чому суть схеми

Компанія Фукса в 2010-2013 роках видала метро в лізинг вагони, які й без того продавали зі 100-відсотковою націнкою. Через декілька років зажадала від комунального підприємства 365,9 млн грн за сам товар, а крім цього – відсотки, "інфляційні витрати", пеню і так зване "коригування". В результаті набралося приблизно 1,9 млрд грн.

1 млрд київський метрополітен, згідно з офіційними даними, виплатив. Як стало відомо OBOZREVATEL, ще 500 млн також перераховані олігархові, однак про це ще не оголошено публічно. І 400 млн все ще висять непосильним тягарем на комунальному підприємстві та звичайних пасажирах.

До речі, доля "боргу" перебувала на розгляді в Господарському суді міста Києва. Рішення, які в подальшому стали доленосними і, по суті, дали зелене світло на "законний грабіж", ухвалювалися суддею Господарського суду Вадимом Босим. У його багажі – сумнівні судові вердикти й "ні кола, ні двора", "секретна" інформація про притягнення до відповідальності за хуліганство, восьмирічне церковне навчання і, схоже, фіктивне розлучення. В результаті метрополітену довелося підписати з олігархом невигідну мирову угоду.

Скільки насправді коштують "вагони Фукса"

У 2013-2014 роках, згідно з інформацією аудиторської служби, середня вартість вагона, який закуповував Київський метрополітен, була на рівні 9,6-11,5 млн грн. У той час як "Укррослізинг" Фукса продав метрополітену вагони за середньою ціною майже 13 млн.

Крім того, як встановила аудиторська служба, договір із "Укррослізингом" підписали в 2009-му, а компанія була створена зі статутним капіталом 20,6 тис. грн у кінці 2008 року.

Підписання договору із зазначеною компанією, за даними аудиторської служби, призвело до втрати коштів у розмірі 770,8 млн грн. "Зокрема винагорода "Укррослізингу" – 590,8 млн грн, що забезпечує" космічну рентабельність", – йдеться в звіті аудиторів. І це до того, як компанія додатково "вибила" з метрополітену ще 1,9 млрд грн.

Що цікаво, норма "про коригування", яка дозволила отримати 1,1 млрд грн, з'явилася в договорі тільки через декілька місяців після того, як підписали основний документ. Фактично комунальне підприємство столиці зобов'язалося виплатити приватній компанії всі можливі витрати, переглянути ціни з урахуванням подорожчання долара.

Це призвело до подорожчання вартості проїзду в метрополітені та відсутності коштів на оновлення рухомого складу, ремонт ескалаторів і станцій.

OBOZREVATEL неодноразово звертався до правоохоронних органів – НАБУ, ГПУ, САП – із закликом розібратися в ситуації і зупинити свавілля Фукса, однак безрезультатно. Що не дивно, адже таку нахабну схему неможливо було провернути без сприяння і прикриття з боку вищих посадових осіб.

Тепер же ми звертаємося до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимира Зеленського, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість та зупинити грабіж українців Фуксом – заблокувати виплату решти 400 млн грн і в судовому порядку повернути 1,5 млрд грн метрополітену.

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