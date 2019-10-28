ГПУ впіймала топ-чиновника Фонду держмайна на великому хабарі

Генеральна прокуратура України затримала посадовця регіонального відділення Фонду державного майна під час отримання 30 тисяч доларів неправомірної вигоди.

"Спільно з ДБР та СБУ під час розслідування кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України, викрито та затримано начальника одного з відділів регіонального відділення ФДМ по Харківській, Донецькій та Луганській областях", – йдеться у повідомленні пресслужби ГПУ.

За версією слідства, посадовець вимагав та отримав від директора одного з державних підприємств 30 тисяч доларів за сприяння у погодженні документів стосовно розпаювання земель фірми, а також у продовженні контракту щодо подальшого перебування останнього на посаді директора.

Під час обшуку у домоволодінні вказаної особи виявили та вилучили понад півмільйона доларів.

ГПУ затримала посадовця регіонального відділення Фонду державного майна під час отримання 30 тисяч доларів неправомірної вигоди Генеральна прокуратура України

ГПУ затримала посадовця регіонального відділення Фонду державного майна під час отримання 30 тисяч доларів неправомірної вигоди Генеральна прокуратура України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві під час отримання хабара був затриманий начальник Полтавської митниці, який є тестем нардепа від "Слуги народу".

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