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ГПУ вимагала заарештувати майно Ющенка: суд ухвалив рішення

5.4т Читати матеріал російською

Печерський районний суд Києва відмовився накласти арешт на майно третього президента Віктора Ющенка, про що клопотала Генеральна прокуратура.

Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передають "Українські новини". "Суддя Підпалий відмовив в арешті", - повідомив він.

За його словами, дане рішення було прийнято 9 липня.

Він також повідомив, що суд виніс поки тільки резолютивну частину рішення і зрозуміти мотиви відмови неможливо, поки не буде оголошена мотивувальна частина. При цьому, коли суд оголосить мотивувальну частину, невідомо.

Ющенко і Янукович

Ющенко і Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня Ющенко підтвердив своє прибуття на допит в Генеральну прокуратуру України. Його підозрюють у змові з екс-главою держави Віктором Януковичем.

5 липня ГПУ зажадала заарештувати майно Ющенка в рамках справи про пособництво Януковичу в заволодінні Межигір'ям.

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Особи
Віктор Янукович Віктор Ющенко
Місце
Україна
Теги
ГПУ Печерський суд
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