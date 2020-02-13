Відхопив бізнес у Трускавці: щодо ексзаступника військового прокурора почали розслідування після публікації ЗМІ

Офіс генерального прокурора почав розслідування щодо можливого отримання неправомірної вигоди Володимиром Жебрицьким – колишнім першим заступником головного військового прокурора.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Відповідне кримінальне провадження відкрили після публікації в засобах масової інформації.

Фігуранта підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності. Здійснення досудового розслідування доручено детективам НАБУ.

Офіс Генпрокурора розслідує хабар Бойка Жербицькому

Відзначимо, приводом для початку розслідування стала публікація журналістів "Наші гроші. Львів", які повідомили, що колишній перший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, який розслідував причетність нардепа Юрія Бойка до угод Сергія Курченка зі скрапленим газом, став співвласником ТОВ "Трускавецькі лікувальні води" , що належав людям з оточення нардепа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що сім'ю нового прокурора Харківської області Олександра Фільчакова фінансує теща, яка проживає в "ЛНР".

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