В Україні кримінальна справа, фігурантом якої залишається Міхеіл Саакашвілі, не закрита, йому загрожує 10 років в'язниці. Генеральна прокуратура, маючи достатні докази для того, щоб передати звинувачення до суду, продовжує "спускати на гальмах" справу проти грузинського політика, що, як засвідчило розслідування, намагався за гроші з Росії дестабілізувати політичну ситуацію.

Про те, на якому етапі перебуває розслідування проти Саакашвілі і чому його гальмують – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

"Справа намагаються заморозити": чому до Саакашвілі немає претензій

Які є докази:

соратник Саакашвілі Северіон Дангадзе отримав гроші від Курченка ($ 500 тисяч). Факт передачі вдалося задокументувати;

експертиза підтвердила: Саакашвілі вів переговори з Курченком і на них пропонував організувати зустріч зі "своєю людиною" (ймовірно, йшлося про Дангадзе);

за інформацією OBOZREVATEL, у прокуратури є свідки, які дали показання проти Саакашвілі.

Ще у грудні 2017 року на той час Генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив докази державної зради Міхеіла Саакашвілі. Генеральна прокуратура опублікувала запис розмови олігарха часів Януковича, втік до Росії, Сергія Курченка із грузинським політиком. На ньому олігарх, який за різними даними вивіз із країни близько 8 млрд грн, пропонує грузинському політику "вирішувати" його проблеми за сприяння. Пізніше прокурорам вдалося і підтвердити таке "сприяння". З'ясувалося, з Москви Саакашвілі передавали гроші на проведення мітингів в Україні. Мета – повалити владу. З одного боку грузинський політик публічно засуджує Росію, говорить про те, що зараз проросійська влада захопила Грузію, а з іншого – сам же, як стверджували в ГПУ, отримував від росіян гроші.

Як розповіли джерела у прокуратурі: Луценко не встиг довести справу до кінця. Результати експертизи розмови Курченка з Саакашвілі з'явилися вже за нового генпрокурора Руслана Рябошапки. Той же заявив: підозру політику не вручили, офіційно його ні в чому не звинувачують.

"Якби Міхеіл Саакашвілі був зрадником, то, очевидно, було б відкрито провадження і до нього застосовувалися б певні заходи кримінального переслідування. Але наразі він вільна людина, він пересувається в межах нашої країни, наскільки я знаю, проти нього немає ніяких звинувачень", – заявив Рябошапка у жовтні 2019 року. Справді, у спробі перевороту звинуватили праву руку Міхеіла – Северіона Дангадзе. Саакашвілі ж щонайменше сприяв членам злочинного угруповання Курченка-Януковича

Прокуратура посилала навіть запит у Нідерланди, де перебував Саакашвілі, з тим, щоб допитати його. Але відповіді так і не отримали. Зараз же без політичної волі продовжувати розслідування не будуть.

"Справу зараз просто намагаються заморозити. Процесуально Саакашвілі не має статус обвинуваченого. Прокурор Костянтин Кулик, який займався цим питанням, звільнений. Справу переводили у місцеву прокуратуру, зараз ніяких кроків немає", – розповідають джерела в ГПУ.

OBOZREVATEL зв'язався з Куликом: він стверджує, що справа вже розслідувана, вину Саакашвілі довели, залишилося тільки отримати дані з Грузії та передати матеріали до суду. Однак колишній Генпрокурор Руслан Рябошапка цього не допустив.

"Справа підлягала переданню до суду. Єдине, що залишалося, отримати відповідь на міжнародний напрямок у Грузію. Клопотання я подав, але його незаконно зупинив Рябошапка. Після цього матеріали міжнародного доручення потрапили до самого Саакашвілі. Після цього справу віддали у прокуратуру міста. Здається, справа зараз у САП", – розповів Кулик.

Міхеїл Саакашвілі

ГПУ мала отримати дані про його особу, про його судимості, зразки почерку із Грузії. "Для цього було сформовано клопотання до Грузії. Я його віддав на відправку Чиж Поліні. Вона доповіла Генпрокурору про таке клопотання. Саакашвілі зчинив паніку. У результаті клопотання не відправили до Грузії, мене поставили до відома", – пояснив експрокурор.

При цьому Кулик стверджує, що йому вдалося довести провину Саакашвілі. "І запис, і сам факт отримання грошей – все доведено. Справа вже передавалася до суду. Залишалося 3-4 місяці, щоб отримати відповідь від Грузії. Гарне провадження, має судову перспективу, Саакашвілі б засудили навіть без присутності Курченка. Судові перспективи у цієї справи залізні", – стверджує Кулик.

Єдиний спосіб завершити справу і довести її до логічного кінця – громадський тиск і висвітлення справи у засобах масової інформації.

На аудіозаписі чітко чутно, як Саакашвілі домовляється з Курченком відправити до нього "свою людину" для того, щоб обговорити "захист інтересів" олігарха в Україні. ГПУ вдалося не просто записати розмову, але і задокументувати, як соратник Саакашвілі Северіон Дангадзе отримує $500 тис. з Росії на фінансування підривної діяльності і проведення масових мітингів в Україні.

Більше того, в розпорядження OBOZREVATEL потрапили висновки експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) від серпня 2019 року Євгена Тимка, який кілька місяців аналізував згадані файли з розмовами. Водночас у документі зазначається, що Тимко є фахівцем – з усіма необхідними регаліями і досвідом роботи у цій сфері з 1993 року. Розмовляв справді Саакашвілі.

Призначення Саакашвілі віцепрем'єром – порушення закону

Міхеіл Саакашвілі має непогашені судимості у Грузії (і ці судимості Україна повинна визнавати, оскільки ратифікувала відповідні документи), не володіє українською мовою і звинувачується фактично в державній зраді через фінансування у Грузії.

Всі ці факти свідчать про те, що Саакашвілі згідно із законом не може стати членом Кабінету міністрів (докладніше про це читайте незабаром на OBOZREVATEL). І про це чітко зазначено у чинному законі:

В Україні ж Саакашвілі підозрюється у злочині, передбаченому трьома статтями – ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 110 Кримінального кодексу України – замах на злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою або злочинною організацією; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхніх злочинної діяльності.

OBOZREVATEL письмово звернувся до Генеральної прокуратури з проханням надати інформацію про те, на якому етапі перебуває розслідування справ стосовно експрезидента Грузії і закликає силовиків довести справу до логічного кінця, незважаючи на політичну ситуацію.