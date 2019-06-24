Готують нову програму: стало відомо про переговори України з МВФ

Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування.

Про це в коментарі Bloomberg повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, зазначивши, що договір може бути укладений строком на три роки.

Суми вона не назвала, але підкреслила, що нинішня програма була розроблена на період виборів і "в певному сенсі зробила те, що повинна була".

За словами Маркарової, оскільки інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряду не потрібно продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році.

"У цьому місяці було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевершили бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик", - сказала вона.

Оксана Маркарова lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше резидент України Володимир Зеленський озвучив плани щодо відносин з МВФ, заявивши, що дефолту в країні не буде.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!