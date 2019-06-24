ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Готують нову програму: стало відомо про переговори України з МВФ

720Читати матеріал російською

Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування.

Про це в коментарі Bloomberg повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, зазначивши, що договір може бути укладений строком на три роки.

Суми вона не назвала, але підкреслила, що нинішня програма була розроблена на період виборів і "в певному сенсі зробила те, що повинна була".

Новини
"Транш ми все одно отримаємо": в Україні відкрили перспективи "дружби" з МВФ

За словами Маркарової, оскільки інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряду не потрібно продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році.

"У цьому місяці було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевершили бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик", - сказала вона.

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова

lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше резидент України Володимир Зеленський озвучив плани щодо відносин з МВФ, заявивши, що дефолту в країні не буде.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Тег
МВФ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel