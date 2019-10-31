"Готуйся до похорону": міністр економіки розповів про погрози корупціонерів

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що його заступникам, які борються з корупційними схемами, надходять погрози.

Подробицями він поділився в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 31 жовтня. Чиновник говорив про державні підприємства, пов'язані із землею.

"Ми вже зараз вчиняємо конкретні дії, ми не боїмося їх здійснювати, хоча моїм заступникам погрожують. За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують SMS із серії: "Готуйся до свого похорону", "Не боїшся ходити під під'їздом?" і так далі", – розповів він.

Милованов розповів про погрози корупціонерів Скріншот з відео

При цьому Милованов запевнив, що співробітники міністерства не бояться цього і будуть продовжувати боротьбу зі злочинними схемами і надалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов заявив про низку кадрових рішень. У Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і на держпідприємстві "Укрспирт" змінили керівників.

У ПАТ "Агрофонд" звільнили голову Андрія Радченка. У мережі з'явилася скандальна інформація про його можливого наступника Геннадія Супіханова.

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